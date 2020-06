Bravely Default 2: niente data di uscita, ma lo sviluppo è quasi terminato

Con l'approssimarsi dell'estate, il team di sviluppo al lavoro su Bravely Default 2 ha intensificato i ritmi della propria comunicazione legata alla produzione.

Gli autori Tomoya Asano e Masahi Takahashi, in particolare, hanno di recente offerto interessanti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del JRPG. Con l'obiettivo di rendere il gioco accessibile anche a coloro che non hanno avuto precedenti contatti con la serie, i creatori hanno paragonato Bravely Default 2 a NieR: Automata, opera di successo che ha portato all'attenzione di un più ampio pubblico l'IP di NieR.

Al momento, il gioco di ruolo Square Enix resta atteso nel corso del 2020, ma è privo di una data di uscita precisa. Su questo fronte, giungono però informazioni incoraggianti: il team di sviluppo ha ufficialmente confermato che i lavori su Bravely Default 2 sono entrati nella loro fase conclusiva. Contestualmente, è stato reso noto che il prossimo 31 agosto saranno chiusi i server di Bravely Default Fairy's Effect, titolo mobile legato al franchise. Il successo di quest'ultimo, riferiscono gli autori, ha contribuito a rendere possible la realizzazione di Bravely Default 2.



Atteso in esclusiva su Nintendo Switch, Bravely Default 2 offrirà una trama matura, con personaggi più adulti: il team non ha escluso la pubblicazione di una seconda Demo del JRPG.