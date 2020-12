Bravely Default 2: la Final Demo è disponibile per il download su Switch

Nintendo ha reso disponibile la Final Demo di Bravely Default 2, ora scaricabile dal Nintendo eShop americano e in arrivo oggi anche in Europa. Tutti coloro che scaricheranno la versione di prova riceveranno 100 punti Platino MyNintendo.

I creatori della serie Bravely e di Octopath Traveler presentano Bravely Default II, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch nel 2021! Questo seguito di Bravely Default offrirà una nuova storia, un nuovo mondo e nuovi eroi, oltre a nuove musiche di Revo (Sound Horizon/Linked Horizon).

Bravely Default 2 è atteso per il 26 febbraio 2021 su Nintendo Switch, inizialmente previsto per la fine del 2020 il lancio è slittato di qualche mese per dare modo agli sviluppatori di ritoccare e migliorare alcuni aspetti del progetto. La scorsa primavera abbiamo provato la prima demo di Bravely Default 2, la quale ci ha restituito impressioni decisamente positive: "La curiosità era alle stelle, e dopo quattro anni di attesa la versione di prova non ha fatto altro che alzare le nostre aspettative. Il team sembra aver rispettato i canoni della serie tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo: con tutta probabilità potremo godere dunque di un titolo ruolistico molto più sfaccettato e profondo in rapporto ai precedenti capitoli."