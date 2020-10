Da Bravely Default 2 ad Hyrule Warriors: tutte le novità dell'ultimo Nintendo Direct Mini

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio un nuovo Nintendo Direct Mini, il quale rappresenta l'ultimo evento dell'azienda di Kyoto del 2020. Nel corso del filmato è stato possibile scoprire nuovi dettagli su molti dei prodotti in arrivo nelle prossime settimane e non solo.

Ecco di seguito tutte le novità annunciate:

Bravely Default II

Dopo la calorosa accoglienza della demo da parte del pubblico, il team di sviluppo ha effettuato una serie di sondaggi per apportare delle modifiche al gioco in base ai feedback dei giocatori. Grazie ai pareri degli utenti sono stati modificati sia il sistema di combattimento che la difficoltà. Al termine del filmato è stato inoltre annunciato che il titolo arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 febbraio 2021.

Story of Seasons - Pioneers of Olive Town

Tra i nuovi giochi annunciati nel corso del Direct Mini troviamo Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, sequel di Friends of Mineral Town che farà il proprio debutto su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo 2021.

Bakugan: Champions of Vestroia

Il nuovo titolo dedicato ai Bakugan, che includerà la possibilità di creare la propria squadra di creature ed affrontare altri giocatori online in scontri 1 contro 1, arriverà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 6 novembre 2020.

Hyrule Warriors L'Era della Calamità

Nintendo ha svelato a sorpresa l'arrivo di una demo gratuita del nuovo Hyrule Warriors L'Era della Calamità, il musou in sviluppo presso Koei Tecmo che sembra avere un grande focus sulla componente narrativa. È ora possibile accedere all'eShop per scaricare una versione di prova e iniziare a combattere nel prequel di Breath of the Wild.

No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle

Nel corso della diretta è stato annunciato che nelle prossime ore arriveranno sull'eShop di Switch anche le riedizioni di No More Heroes e No More Heroes 2: Desperate Struggle, così che i giocatori possano giocarci in vista dell'arrivo del terzo capitolo, anch'esso mostrato nel Direct Mini.

Control Ultimate Edition e Hitman 3 Cloud Version

Questo Nintendo Direct Mini ha anche visto gli annunci di ben due giochi in versione cloud: Hitman 3 e Control Ultimate Edition. Il titolo IO Interactive non ha ancora una data d'uscita sulla console ibrida ma è probabile che arriverà in concomitanza con le altre versioni, invece Control è già disponibile per l'acquisto sull'eShop.

Tra gli altri prodotti citati nel corso del filmato troviamo anche: Surviving the Aftermath, Immortal Fenyx Rising, Part Time UFO, Griftlands e Tropico 6.