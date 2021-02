Bravely Default 2: un grande JRPG vecchia scuola per Nintendo Switch

In attesa che il titolo faccia finalmente il suo debutto ufficiale nella giornata di domani, venerdì 26 febbraio, Everyeye.it è riuscita a sviscerare Bravely Default 2 in tutte le sue sfumature. Sembra che i possessori di Nintendo Switch potranno a brevissimo godersi un nuovo JRPG di altissima fattura.

Pur non rappresentando un prodotto particolarmente originale o innovativo, Bravely Default 2 è un titolo che poggia su delle solide fondamenta, senza dubbio in grado di tenere impegnati gli appassionati del genere per svariate ore di gioco. Il neonato studio Claytechworks ed il Team Asano hanno dato vita ad un'esperienza che non prende le distanze né dalla saga di appartenenza né dai JRPG più classici, sia in termini di gameplay che di storia, eppure il livello di divertimento e coinvolgimento si è rivelato più che soddisfacente. Peccato soltanto per il notevole gap di difficoltà che abbiamo riscontrato affrontando i nemici comuni ed i nettamente più ostici boss, i quali potrebbero andare a costituire un muro per quei giocatori non molto avvezzi al grinding e più interessati a seguire i risvolti narrativi dell'avventura.

L'invito, dunque, è quello di lanciarvi al più presto alla ricerca dei Cristalli Elementali assieme ai quattro Eroi della Luce. Lasciandovi alla visione del filmato che vi abbiamo riportato in apertura, vi ricordiamo che Bravely Default 2 sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire da domani, venerdì 26 febbraio. Per un approfondimento più completo del nuovo JRPG, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Bravely Default a cura di Antonello "Kirito" Bello, che ha assegnato un punteggio di 8.5/10 al titolo.