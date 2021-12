Bravely Default 2 oltre il milione di copie digitali: Square Enix festeggia con uno sconto

Nel corso dell'estate, Bravely Default II aveva sfiorato la quota del milione di copie, sulla sola Nintendo Switch: un obiettivo che ora è stato ampiamente superato.

Il team di sviluppo del JRPG ha infatti comunicato ufficialmente un nuovo traguardo per la sua ultima produzione. A soli dieci mesi dal debutto sul mercato internazionale, Bravely Default II ha venduto oltre un milione di copie su Nintendo Switch e PC, nella sola versione digitale. Aggiungendo le copie retail per la console ibrida, il risultato commerciale del GDR è assolutamente positivo.

Comprensibilmente, il team di sviluppo ha dunque voluto ringraziare il pubblico per il riscontro positivo offerto a Bravely Default II nel corso dell'ultimo anno. Per festeggiare, Square Enix ha pubblicato l'artwork speciale che trovate in calce a questa news, ma non solo. La compagnia giapponese ha infatti annunciato anche l'attivazione di una speciale promozione. A partire da oggi, mercoledì 22 dicembre, Bravely Default II sarà scontato del 30% su Nintendo eShop giapponese. A partire da domani, però, tutti potranno approfittare dell'iniziativa su PC, con il medesimo sconto che sarà applicato alla versione Steam del JRPG.



Nel frattempo, ricordiamo che il team guidato da Tomoyo Asano sta già pensando alla realizzazione di Bravely Default III, ancora non annunciato da Square Enix.