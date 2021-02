Bravely Default 2 si mostra un'ultima volta: trailer finale per l'esclusiva Nintendo

Dopo aver arricchito il Nintendo Direct della notte di mercoledì 17 febbraio con l'annuncio di Project Triangle Strategy per Nintendo Switch, Square Enix ha approfittato dell'occasione per accendere i riflettori sul suo prossimo JRPG in arrivo sulla console ibrida.

A latere della trasmissione della casa di Kyoto, il colosso nipponico ha infatti reso disponibile un nuovo trailer dedicato a Bravely Default 2. Il titolo si mostra così per un'ultima volta al pubblico prima del suo arrivo sugli scaffali di tutto il mondo. Il filmato si preannuncia infatti essere la panoramica definitiva sull'avventura in uscita tra pochi giorni. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il trailer presenta i protagonisti e il contesto narrativo di Bravely Default 2, oltre ad offrire importanti dettagli sulle dinamiche di gameplay che caratterizzeranno la produzione Square Enix.



I quattro Eroi della Luce, lo ricordiamo, inizieranno il loro epico viaggio su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 febbraio. Sino ad allora, gli intrepidi viaggiatori che ancora non lo hanno fatto, possono testare la Demo gratutita di Bravely Default 2 presente su Nintendo eShop. Disponibile sullo store digitali nella sua incarnazione definitiva, quest'ultima offre un'utile occasione per testare i combattimenti a turni e gli elementi strategici del nuovo JRPG.