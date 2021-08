Bravely Default 2 non è più un'esclusiva Switch: arriva su PC molto presto!

Molto presto Bravely Default 2 non sarà più un'esclusiva per Nintendo Switch: Square Enix ha appena annunciato che il gioco di ruolo arriverà su PC tra pochissimi giorni!

Bravely Default 2 verrà pubblicato su Steam giovedì 2 settembre, con tanto di offerta di lancio per invogliare i giocatori ad effettuare l'acquisto immediato: coloro che lo compreranno entro le ore 19:00 del 13 settembre lo pagheranno infatti 53,99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Per celebrare l'annuncio, la compagnia giapponese ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia, mentre di seguito trovate i requisiti di sistema minimi e consigliati.

Requisiti di sistema

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD FX-4350 / Intel Core i3 2.5GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 460 / NVIDIA GeForce GTX 760

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Raccomandati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5 2.5GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 480 (8 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB VRAM

DirectX: Versione 11

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

È possibile effettuare il preordine direttamente dalla pagina Steam del gioco. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di Bravely Defaul 2 per Nintendo Switch.