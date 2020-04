Bravely Default 2: nuove informazioni, retroscena e tanto altro nello speciale di Famitsu

A poche settimane dall'ultimo Nintendo Direct Mini, Bravely Default 2 torna a raccontarsi dalle pagine della famosa rivista giapponese Famitsu con uno speciale di ben 36 pagine che approfondisce vari aspetti del nuovo JRPG in arrivo nel corso del 2020 su Nintendo Switch.

Dai primi stralci dello speciale che uscirà domani sul magazine Famitsu emerge la visione di due tra i principali attori che hanno contribuito allo sviluppo di Bravely Default 2. Tomoya Asano, storico producer della serie, si è scusato con i fan per le mancanze di Bravely Second: End Layer, titolo uscito nel 2015: "Prima di tutto, per favore, mi permetta di scusarmi per Bravely Second. Nonostante le molte aspettative, siamo consci che alcune parti non siano risultate all'altezza. L'introspezione di Bravely Second ha messo radici profonde nella produzione di tutti i titoli che il tram sta attualmente sviluppando". Asano ha poi spiegato che il motivo per cui è passato allo sviluppo di Octopath Traveller risiede nel fatto che secondo il suo parere "le future espansioni della serie Bravely sarebbero state difficili". La sicurezza per affrontare un capitolo tutto nuovo, stando sempre alle parole di Asano, sono invece derivate dal successo di Bravely Default: Fairy's Effect, titolo mobile uscito sul mercato giapponese.

Interessanti poi le parole di Masashi Takahashi, produttore di Square Enix a lavoro su Bravely Default 2: "Abbiamo deciso di rinnovare l'impostazione del mondo e dei personaggi con il fine di permettere ai giocatori che si approcciano al gioco per la prima volta di goderne al 100%. Abbiamo pensato a quale titolo sarebbe stato utile per comunicare che si trattasse di una nuova storia, ma anche un Bravely senza equivoci". Le preoccupazioni derivano quindi dalla nomenclatura dei vari capitoli, in particolare per "Bravely Second" e "Bravely Default 2". Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra analisi della demo di Bravely Default 2.