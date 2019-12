Bravely Default 2 è realtà: Square Enix presenta il GDR durante i Game Awards 2019

Le alte sfere di Square Enix approfittano della vetrina mediatica dei The Game Awards 2019 per annunciare ufficialmente Bravely Default 2, il nuovo atto di questa iconica serie ruolistica.

Il progetto sarà affidato a Claytechworks, gli autori dell'originario Bravely Default, e vanterà la collaborazione con Revo per la realizzazione della colonna sonora. Alla creazione di Bravely Default 2 parteciperà anche il Team Asano, il medesimo gruppo interno a Square Enix che si è occupato del capolavoro originario e di Octopath Traveler.

Pur senza mostrarci delle scene di gioco propriamente dette, il video di annuncio ci regala dei magnifici scorci dei bozzetti preparatori e dei disegni utilizzati per costruire l'impalcatura artistica su cui si reggerà l'intera opera. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di annuncio di Bravely Default 2, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del prossimo anno (si spera entro e non oltre l'estate del 2020).