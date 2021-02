Bravely Default 2: la prima recensione di Famitsu è estremamente positiva

Bravely Default 2 arriverà su Nintendo Switch il 26 febbraio, nel frattempo trapela la prima recensione del gioco pubblicata nel numero 1682 di Famitsu disponibile in Giappone da domani, giovedì 25 febbraio. Come se la cava il nuovo titolo Square Enix?

L'accoglienza riservata a Bravely Default 2 da parte della rivista giapponese è stata certamente molto positiva con un voto di 36/40 (9/9/9/9), al momento il testo della recensione non è disponibile, ne sapremo di più non appena Famitsu raggiungerà le edicole giapponesi nelle prossime ore. Tra le altre recensioni del numero 1682 troviamo anche i pareri su Empire of Sin (30/40) e Ghosts n Goblins Resurrection, altra esclusiva Switch che si porta a casa un voto di 31/40 (8/8/8/7).

In attesa della nostra recensione vi rimandiamo alla prova della demo di Bravely Default 2: "Se Persona 5 Royal ha conquistato a mani basse il titolo di miglior JRPG del 2020, la Final Demo suggerisce che Bravely Default II potrebbe diventare l’indiscusso campione dell’anno venturo. Non solo il prodotto poggia sul rodato combat system dell’indimenticabile Final Fantasy The 4 Heroes of Light, ma il ritorno dell’alternanza tra Brave e Default garantisce alla componente strategica una profondità senza pari."

Su Everyeye.it trovate anche un ricco approfondimento sui punti di forza di Bravely Default 2, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch da questo venerdì.