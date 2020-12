Bravely Default 2: le splendide ambientazioni del JRPG nelle nuove immagini

Square Enix e gli sviluppatori di Bravely Default 2 mostrano le splendide ambientazioni che faranno da sfondo alle avventure da vivere insieme agli eroi delll'atteso JRPG destinato ad approdare a inizio 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.

La nuova infornata di scatti di gioco e artwork confezionata dal Team Asano ci reimmerge nelle squisite atmosfere di Excillant, il continente che avremo modo di esplorare in compagnia di Gloria di Musa, Elvis, Seth, Adelle e tutti coloro che vorranno accompagnarli nella loro missione volta a fronteggiare i demoni che minacciano di gettare nel caos il loro mondo.

In rappresentanza dell'egregio lavoro svolto dagli autori di Octopath Traveler troviamo la grande varietà di scenari dei livelli da visitare recandoci nei cinque Regni in cui è suddiviso Excillant. A elevare ulteriormente il tenore qualitativo dell'opera ci penserà la colonna sonora realizzata in collaborazione con Revo, grazie alla quale potremo immergerci ancor di più nell'esperienza ludica di questo titolo che correrà sul doppio binario delle mosse di attacco diretto (Brave) e di "attesa tattica" (Default).

Senza indugiare oltre, vi lasciamo alle nuove immagini di Bravely Default 2 tra Cristalli e Naufraghi, ma prima vi ricordiamo che l'avventura ruolistica di Square Enix arriverà il 26 febbraio 2021 su Nintendo Switch.