Bravely Default 2 è un successo: quasi un milione di copie su Nintendo Switch

Contestualmente all'annuncio a sorpresa di una data di uscita di Bravely Deafult II su PC, emerge un'informazione decisamente interessante sull'apprezzato JRPG di casa Square Enix.

A distanza di poco più di sei mesi dal debutto dell'avventura ruolistica su Nintendo Switch, i risultati commerciali raggiunti dal titolo rappresentano motivo di soddisfazione per gli autori dell'opera. Al momento, infatti, Bravely Deafult II può contare su oltre 950.000 copie vendute in tutto il mondo. Cifre che avvicinano il JRPG al simbolico traguardo del milione di copie vendute sulla sola console ibrida.

Un risultato incoraggiante per l'IP di Square Enix e che ha convinto il colosso videoludico nipponico ad ampliare la rassegna di piattaforme supportate per il gioco. Solo pochi giorni fa, è stata infatti confermata l'intenzione di proporre una versione PC di Bravely Deafault II, già corredata di una data di uscita. Il JRPG arriverà infatti su Steam il prossimo giovedì 2 settembre, per proporre l'avventura lungo le lande di Excillant anche all'utenza PC, che potrà dunque vestire i panni di Seth, Gloria, Elvi e Adelle.

In attesa dell'esordio dell'apprezzato JRPG nel catalogo di Steam ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente già disponibile la recensione di Bravely Default II nella sua versione Nintendo Switch, redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello.