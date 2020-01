Bravely Default 2: gli sviluppatori festeggiano il 2020 con un artwork

I canali social ufficiali degli sviluppatori di Bravely Default 2 celebrano l'arrivo del nuovo anno augurandoci un buon 2020 con uno splendido artwork dedicato alla loro apprezzata serie ruolistica.

Nel messaggio che accompagna l'artwork, il responsabile dei social di Claytechworks conferma che gli autori dell'originale Bravely Default hanno concluso le proprie vacanze natalizie e sono tornati a lavorare sul progetto del sequel insieme al Team Asano, il gruppo interno a Square Enix che ha contribuito allo sviluppo del capolavoro originario e a quello di Octopath Traveler.

"Tutti i membri del team faranno del loro meglio", si legge sempre sul canale social di Bravely Default 2 per prepararci a un 2020 ricco di novità riguardanti questo ambizioso progetto. Fino ad oggi, le uniche informazioni in nostro possesso sono quelle condivise da Square Enix nel corso della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 attraverso il video di presentazione di BD2.

Per un ulteriore approfondimento, vi rimandiamo alle parole pronunciate da Tomoya Asano su Bravely Default 2 a margine dei Game Awards, con le quali l'autore giapponese ha ribadito che il titolo uscirà nel 2020 in esclusiva assoluta su Nintendo Switch.