Bravely Default 2 per Switch ha una data di uscita, arriva nel 2021

Square Enix ha annunciato durante l'ultimo Nintendo Direct Mini Partner Showcase che Bravely Default 2 per Switch uscirà il prossimo anno, il gioco non verrà lanciato nel 2020 come inizialmente previsto.,

Il sequel dell'acclamato Bravely Default è atteso per il 26 febbraio 2021 su Nintendo Switch, la scorsa primavera abbiamo provato la demo di Bravely Default 2 congedandoci con queste parole: "la demo di Bravely Default 2 ci ha permesso finalmente di toccare con mano il nuovo, attesissimo lavoro dei Silicon Studio. La curiosità era alle stelle, e dopo quattro anni di attesa la versione di prova non ha fatto altro che alzare le nostre aspettative. Il team sembra aver rispettato i canoni della serie tanto sotto il profilo qualitativo quanto sotto quello quantitativo: con tutta probabilità potremo godere dunque di un titolo ruolistico molto più sfaccettato e profondo in rapporto ai precedenti capitoli."

Tra qualche mese potremo dunque scoprire le qualità del gioco e toccare con mano la versione definitiva del seguito di uno dei giochi Square Enix più acclamati degli ultimi anni. Siete pronti per entrare nel mondo di Bravely Default 2?