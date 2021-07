Bravely Default Brilliant Lights annunciato per sistemi mobile, sarà free to play

Per celebrare il decimo anniversario della serie Bravely Default sempre più vicino (il primo capitolo per 3DS uscì in Giappone nel 2012), Square-Enix ha annunciato Bravely Default: Brilliant Lights, nuovo titolo pensato esclusivamente per sistemi iOS e Android.

Al momento Square-Enix non ha fornito molti dettagli sul nuovo progetto, che sarà free to play e avrà microtransazioni al suo interno. Le meccaniche di gioco saranno sempre in stile J-RPG come il resto della serie: oltre a nuove meccaniche, confermato il ritorno del caratteristico sistema Brave & Default già visto in tutti i predecessori, che verrà adattato per funzionare al meglio su smartphone. A scrivere la storia del gioco sarà Keiichi Ajiro, già tra gli autori della narrativa di Bravely Default e Bravely Second. La trama sarà originale pur riprendendo elementi, scenari e tematiche dei vecchi capitoli, e vedrà tra i protagonisti sia volti nuovi che vecchie conoscenze dei fan.

Square-Enix non ha rivelato la data d'uscita di Bravely Default Brilliant Lights e neanche una possibile finestra di lancio per il gioco, ma nei prossimi giorni verrà comunicato quando partirà la closed beta testa, che riguarderà soltanto gli utenti Android. Nel frattempo la serie ha da poco superato le 3 milioni di unità distribuite in tutto il mondo, grazie anche ai risultati ottenuti dall'ultimo capitolo per Nintendo Switch: se volete scoprire maggiori dettagli sul gioco, ecco a voi la recensione di Bravely Default II.