Bravely Default Brilliant Lights in arrivo gratis: il trailer apre le pre-registrazioni

Annunciato nel corso dell'estate di quest'anno, Bravely Default: Brilliant Lights si prepara all'uscita, con la nuova avventura ambientata nell'immaginario della apprezzata serie JRPG di stampo fantasy che torna ora a mostrarsi.

Con oltre tre milioni di copie vendute dai capitoli della saga, Square Enix punta ad ampliare la community di appassionati tramite la pubblicazione di un capitolo pensato appositamente per i dispositivi mobili. Con questo obiettivo, Bravely Default: Brilliant Lights si appresta a debuttare sul mercato nipponico. Nel Sol Levante, infatti, sono state da poco aperte le pre-registrazioni al titolo mobile, che tuttavia resta ancora privo di una data di lancio definitiva, sia per il Giappone sia per il resto del mondo.

È tuttavia certo che la pubblicazione di Bravely Default: Brilliant Lights avverrà sia su dispositivi Android sia su dispositivi iOS. Le pre-registrazioni al gioco mobile sono infatti state aperte sia su App Store sia su Google Play. Per celebrare questo primo passo in direzione del Day One del gioco, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Bravely Dafault: Brilliant Lights: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Con un'ambientazione e un comparto narrativo firmati da Keiichi Ajiro, Bravely Default: Brilliant Lights sarà distribuito gratuitamente, con modello di fruizione di stampo free to play.