Bravely Default Brilliant Lights al capolinea: Square Enix annuncia la chiusura dei server

E' durata molto poco l'avventura di Bravely Default Brilliant Lights, spin-off mobile dell'apprezzata serie nata su piattaforme Nintendo, pubblicato solo in Giappone all'inizio del 2022 e senza mai vedere la luce sul suolo occidentale.

A partire dal 28 febbraio 2023, infatti, Square Enix chiuderà in maniera definitiva i server del gioco, che dunque non sarà più accessibile agli utenti: il ciclo vitale di Bravely Default Brilliant Lights durerà dunque poco più di un anno, senza aver mai raggiunto grandi successi in patria. Stando alle parole di Square Enix, i motivi dietro la fine del supporto all'opera risiede nel fatto che, dopo attente valutazioni, la compagnia nipponica si è resa conto di non poter più garantire un servizio soddisfacente sul lungo termine, motivo per cui si è deciso di staccare la spina.

Il capitolo finale della storia di Brilliant Lights, così come i suoi ultimi eventi, verranno tutti pubblicati prima dello stop ai server il prossimo febbraio. Ma la fine della versione online non sembra essere la fine del progetto intero: Square Enix ha infatti in programma la pubblicazione di una versione offline del titolo che consentirebbe di accedere ai contenuti e le storie pubblicate in precedenza, promettendo maggiori dettagli in futuro.

Non si tratta dell'unico gioco targato Square Enix che dirà addio ai giocatori nei primi mesi del 2023: i server di Babylon's Fall chiuderanno il il 28 febbraio 2023, esattamente lo stesso giorno dello spin-off di Bravely Default.