Bravely Default 2: le dichiarazioni dei creatori dopo l'annuncio ai Game Awards

Tra i momenti più memorabili della nottata dei Game Awards 2019, l'annuncio di Bravely Default 2 da parte di Square Enix e Silicon Studio ha reso felici un nutrito gruppo di fan in attesa di un seguito fin dal 2012.

Poco dopo la presentazione, alcune delle personalità coinvolte nel progetto sono intervenute per condividere i propri pensieri in merito. Il produttore Tomoya Asano, ad esempio, ha dichiarato: "Abbiamo finalmente potuto annunciarlo! Mi scuso con i giocatori che hanno atteso per tutto questo tempo, e li ringrazio. Le persone hanno reagito in maniera così entusiasmante che il nostro staff è molto galvanizzato all'idea di lavorare su questo gioco".

Revo, già compositore del capitolo precedente, ha invece discusso della nuova colonna sonora: "A tutti i fan, sono tornato! Sono felice di poter partecipare alla realizzazione di questo mondo in stile hakoniwa ancora una volta. La grafica ha mantenuto tutto il suo calore e il suo look realizzato a mano, ma con una qualità ancora maggiore. Per la colonna sonora, al fine di rappresentare al meglio l'atmosfera, sto affrontando la sfida con tutto il mio coraggio. La musica utilizzata nel teaser è orchestrale, ma ci saranno anche anche dei pezzi eseguiti da band con un crescendo appassionato, tracce tradizionali intricate, e un'ampia varietà di musiche potrebbero sembrare nostalgiche e attuali allo stesso tempo. Posso solo dire: spero che possiate giocarlo il prima possibile!". Bravely Default 2 uscirà nel 2020 esclusivamente su Nintendo Switch.