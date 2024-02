Bravely Default, nuovo gioco in arrivo? Il producer promette novità per il 2024

Esattamente tre anni fa, il 26 febbraio del 2021, Bravely Default II diventava realtà su Nintendo Switch: a oggi è l'ultimo episodio pubblicato dell'apprezzata serie Square Enix, che non ha prodotto altri giochi legati al franchise. Ma questa situazione potrebbe cambiare presto.

Approfittando del terzo anniversario di Bravely Default II attraverso Twitter/X il producer del brand, Tomoya Asano, promette ai fan novità sul futuro del franchise attraverso l'annuncio di un nuovo gioco nel corso del 2024. "Dovremmo essere in grado di dirvi qualcosa su cosa bolle in pentola per la serie di Bravely quest'anno, dunque restate sintonizzati", si è limitato a dire Asano stuzzicando però le attenzioni degli appassionati. In passato il producer aveva lasciato intendere la possibile esistenza di Bravely Default Remastered, riedizione del primo episodio della serie pubblicato su Nintendo 3DS pubblicato originariamente nel 2012 in Giappone, e chissà che il progetto non sia effettivamente in lavorazione.

Non è però affatto da escludere l'arrivo di un gioco inedito. Asano si soffermò anche sulla possibile uscita di Bravely Default 3 nel corso del 2021, spiegando all'epoca che il team era ancora nella fase di pianificazione e che lo sviluppo vero e proprio avrebbe richiesto almeno 3 o 4 anni. I tempi sarebbero ora maturi per il reveal di Bravely Default III, e magari già nei prossimi mesi potremmo scoprire qualcosa in merito al futuro della serie.