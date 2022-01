Bravely Default e oltre: il producer Asano conferma l'arrivo di vari progetti nel 2022

Tomoya Asano, producer di Square Enix responsabile della serie Bravely Default, ha confermato che diversi giochi non ancora annunciati verranno pubblicati nel corso del 2022. Per il momento la sola certezza è rappresentata da Triangle Strategy, la cui uscita su Nintendo Switch è fissata per il prossimo 4 marzo.

Già nel corso di un'intervista con il portale giapponese 4Gamer il producer aveva rivelato che tanti annunci dal team di Triangle Strategy sarebbero arrivati nel 2022, facendo inoltre notare che quest'anno cade anche il decimo anniversario di Bravely Default (il primo episodio arrivò in Giappone nell'ottobre del 2012). Asano ha ribadito lo stesso concetto anche su Twitter, tramite un messaggio di auguri di buon anno nuovo con tanto di splendido artwork allegato.

"Felice anno nuovo! A partire da oggi torniamo a lavoro. Oltre a Triangle Strategy, abbiamo in programma di annunciare e rilasciae diversi giochi nel 2022, restate sintonizzati", afferma Asano ringraziando poi i fan: "Abbiamo ricevuto tanti messaggi di auguri di buon anno, grazie a tutti, continueremo a fare del nostro meglio!".

Resta ora la grande curiosità di scoprire quali giochi sono in cantiere presso Square Enix, tra progetti inediti, un nuovo Bravely Default per celebrare il decimo anniversario, o magari un nuovo episodio della serie Octopath Traveler. A tal proposito, nelle scorse settimane il colosso giapponese ha registrato il marchio Octopath Traveler Champions of the Continent, il titolo mobile annunciato nel 2019 ma poi sparito dai radar: che il 2022 possa essere l'anno del suo debutto?