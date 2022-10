Bravely Default Remaster in arrivo? Il producer non può dire nulla... per ora

Square Enix Japan ha trasmesso nella notte un livestream per celebrare il decimo anniversario di Bravely Default, lanciato in Giappone l'11 ottobre 2012 su Nintendo 3DS. Durante lo show si è accennato ad una possibile edizione rimasterizzata dl gioco.

Nello specifico il publisher ha approfittato dell'evento Square Enix Asano Team Development Room Radio #1 Bravely Celebrates Its 10th Anniversary per mostrare una versione in alta risoluzione del filmato di apertura di Bravely Default Flying Fairy (titolo giapponese del gioco), il producer Tomoya Asano ha affermato spera che i fan possano apprezzare l'opera di ricostruzione sul video originale e ammette che "sarebbe bello annunciare una remaster di Bravely Default per dare ai fan la possibilità di giocare a Flying Fairy nella sua forma migliore."

Sfortunatamente però Asano sottolinea "di non poter dire assolutamente nulla su una remaster o qualcosa di simile... almeno per ora. Esatto, per ora..." queste le parole pronunciate dal producer e game director. Che qualcosa stia effettivamente bollendo in pentola?

Lo stesso Asano a inizio anno aveva confermato l'arrivo di nuovi progetti a tema Bravely Default nel 2022... Bravely Default 3 o remastered del primo gioco? La speranza a questo punto è quella di poter assistere ad un annuncio entro la fine del 2022.