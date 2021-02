Bravely Default 2, aspettando la recensione: gli aspetti vincenti dell'esclusiva Switch

Mancano pochissimi giorni al lancio e alla pubblicazione della recensione di Bravely Default 2, nonostante ciò abbiamo deciso di dedicare alla nuova esclusiva per Nintendo Switch un intero speciale dedicato alle sue caratteristiche vincenti, che gli permettono di spiccare all'interno del panorama degli RPG di matrice nipponica.

Bravely Default 2 capita proprio a fagiolo, visto che gli appassionati del genere JRPG hanno avuto ben poco da giocare su Nintendo Switch nel corso della scorsa annata, che ha portato con sé solamente The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, il remake di Trials of Mana e un paio di rimasterizzazioni. Bravely Default II strizza l'occhio agli appassionati delle avventure classiche in stile Final Fantasy, e non a caso i quattro protagonisti, conosciuti come gli "Eroi della Luce", saranno chiamati a salvare il mondo intero dalla distruzione.

Da quello che abbiamo avuto modo di vedere, il sistema di combattimento, rigorosamente a turni e privo degli scontri casuali, sembra essere uno dei migliori di tutti i tempi. Il titolo vedrà il ritorno della meccanica "Brave & Default", che dona alla produzione una componente strategia ineguagliabile. Se anche voi siete curiosi di scoprire quali sono i punti vincenti di Bravely Default 2, vi consigliamo di guardare il video speciale in apertura di notizia. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato in esclusiva Nintendo Switch il 26 febbraio.