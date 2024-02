Quanto siete bravi a mangiare spaghetti? Scopritelo con Spaghetti Quest!

Se ne possono trovare tanti di videogiochi curiosi, ma di certo la creazione di Pedro Fuentes (noto anche come Pedro Game Dev) va ancora oltre: eccovi Spaghetti Quest, un vero e proprio simulatori di divoratori di spaghetti!

Disponibile su itch.io, Spaghetti Quest consiste nel mangiare quanti più piatti della celebre pasta italiana cercando al tempo stesso di sporcare la tovaglia il meno possibile: un'impresa che non sembra essere così semplice, considerato che con l'avanzare della partita ci verranno serviti piatti sempre più ricchi ed impegnativi, tra bucatini all'amatriciana e gli immancabili spaghetti con polpette di carne.

Il sistema di controllo è piuttosto semplice: basta semplicemente utilizzare il mouse per simulare i movimenti della nostra forchetta, facendo poi ricorso a pochi specifici tasti per arrotolare la pasta e mangiarla. Sulla carta facile e immediato, Spaghetti Quest può in verità apparire più ostico di ciò che sembra all'apparenza, visto che mangiare velocemente senza sporcare troppo diverrà un poco alla volta sempre più complesso!

Si tratta di un gioco pubblicato in verità già da qualche anno, considerato che la sua prima versione risale a tre anni fa, ma con itch.io che lo ha recentemente messo in risalto, perché non provarlo almeno una volta? Tanto Spaghetti Quest è gratis!