Bravo Team per PSVR torna a mostrarsi nel nuovo trailer 'Immersion'

In Bravo Team ci ritroveremo nel bel mezzo di una guerriglia urbana al fianco di un altro giocatore (o un compagno controllato dall'intelligenza artificiale), per quello che si presenta come un FPS Arcade dalle venature tattiche. Come si può notare dal trailer, nel corso delle sparatorie sarà di cruciale importanza studiare l'ambiente circostante, così da sfruttare a proprio vantaggio le coperture e le postazioni di tiro migliori.

Confermato il supporto per tutti i sistemi di controllo disponibili, compresi il DualShock 4 e i PlayStation Move, ma sarà con l'Aim Controller che potremo massimizzare il senso di immersione, magari rivivendo le ottime sensazioni provate con Farpoint. Ricordiamo che Bravo Team sarà disponibile in esclusiva per PlayStation VR a partire dal 6 marzo.