Brawl Stars: quali sono i brawler più forti e qual è il migliore?

All’interno di titoli come Brawl Stars, competitivi e ricchi di personaggi che rispondono a equilibri di gioco precisi, è fondamentale rimanere aggiornati sul cosiddetto META corrente. Facendo affidamento sullo scenario agonistico, scopriamo quindi quali sono i migliori brawler del momento.

Il MOBA (sulle nostre pagine trovate anche qual è la definizione di MOBA) targato Supercell mette a disposizione dei giocatori più di cinquanta combattenti unici nel loro genere, suddivisi per categorie in base alla loro rarità e al ruolo che ricoprono in partita. In ordine di efficacia crescente, ecco quali sono i migliori.

Grom – Assalitore Epico

Essendo arrivato da poco non abbiamo ancora avuto modo di vedere Grom immerso nel panorama competitivo, perciò occorre ancora del tempo prima di giudicarne il vero potenziale. Di certo però il giustiziere mascherato è devastante in mappe ricche di cespugli grazie al Gadget personale Torretta d’osservazione. Se equipaggiato con dei bonus che ne aumentano la velocità, visto l’effetto simile della sua Abilità Stellare, questo brawler può diventare un predatore inarrestabile.

Tara – Assalitrice Mitica

Grazie all’aggiunta delle nuove meccaniche come i pezzi d’equipaggiamento, Tara può essere sicuramente affiancata ai migliori brawler del gioco. Proprio come il citato Grom, anche lei trae enorme vantaggio dalla velocità di spostamento, specie tenendo conto del tempo di ricarica delle sue abilità. A renderla così forte, oltre alla buona versatilità, contribuisce una delle Super più impattanti del videogioco.

Belle – Assalitrice Cromatica

L'elettrofucile di Belle è ciò che rende questa brawler perfetta per assediare i nemici dalla distanza. La sua elevata vulnerabilità è infatti compensata dal lungo raggio d’azione e dai danni sopra la media. Inoltre, sfruttare al meglio il gadget Malloppo esplosivo può aiutare a tenersi alla larga da Tank e Sicari, le due tipologie di brawler con cui Belle non vuole aver a che fare.

Sandy – Supporto Leggendario

Il recente nerf ai danni di Sandy non è bastato a limitarne il potenziale. A renderla ancora adesso una brawler affidabile è il modo in cui riesce a eliminare velocemente i nemici più fragili, inseguendoli allo sfinimento e tormentandoli con la sabbia. Puntare sulla sua velocità è la cosa più saggia che possiate fare.

Lola – Assalitrice Cromatica

Come Sandy, anche Lola non ha sofferto troppo dei ribilanciamenti alla propria Super. Di fatto, la sua copia evocata con Megalomania può ancora ribaltare le sorti di uno scontro ed essendo efficace sia a medio raggio sia nei combattimenti a distanza, la diva di Brawlywood è meritevole di essere considerata fra i migliori.

Stu – Sicario Iniziale

Spesso, in titoli come Brawl Stars, ridimensionare la forza di uno o più personaggi può portare al potenziamento indiretto di altri. Questo è esattamente quanto accaduto a Stu, che dopo gli ultimi nerf ai suoi principali counter, si è ritrovato in una posizione di vantaggio. Per un’efficienza persino maggiore, vi consigliamo di provarlo in combinazione con Sandy.

Eugenio – Supporto Mitico

Dopo l’aggiunta dell’equipaggiamento, che ha inevitabilmente spinto i giocatori verso nuovi tipi di approcci predominanti, il genio della lampada è diventato uno fra i brawler più solidi in circolazione. Questo è dovuto al suo kit di abilità, che essendo adatto agli attuali scenari più ricorrenti, fa di Eugenio un personaggio da tenere sempre in considerazione.

Barryl – Ibrido Super raro

Nonostante le abilità e statistiche di Barryl dovrebbero sfavorirlo in presenza di avversari come Shelly e Tara, questo brawler al momento risulta talmente forte da non temere neanche i match-up più sfavorevoli. Con le sue doppiette e i suoi rimbalzi, Barryl si sposa bene con qualsiasi tipo di squadra, in qualunque mappa e a prescindere dalla modalità di gioco. Tutte cose che lo rendono il miglior brawler in assoluto del gioco.

In conclusione vi invitiamo a leggere la nostra selezione di giochi simili a Brawl Stars, focalizzata esclusivamente sul florido mercato mobile.