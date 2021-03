Brawl Stars: tutti i brawler del gioco gratis per iPhone e Android

Il roster del gioco di Supercell si espande con l'arrivo di Stu in Brawl Stars, il robottino è l'ultimo personaggio ad aggiungere ad una squadra di lottatori davvero basta. Ma quanti sono i brawler di Brawl Stars? Scopriamolo insieme!

I brawler di Brawl Stars si dividono in 7 categorie in base alla loro rarità e alle loro capacità: Comuni, Rari, Super Rari, Epici, Mitici, Leggendari, Cromatici, per un totale che supera i 40 personaggi. Proseguendo nel gioco aprirete casse brawl e otterrete trofei che vi consentiranno di sbloccare nuovi Brawler da utilizzare per i vostri scontri mozzafiato in Brawl Stars.

Brawler Comuni

Shelly

Nita

Colt

Bull

Jessie

Brock

Dynamike

Bo

Tick

8-Bit

Emz

Brawler Rari

El Primo

Bombardino

Pocho

Rosa

Brawler Super Rai

Stecca

Barryl

Penny

Carl

Jacky

Brawler Epici

Piper

Pam

Frank

Bibi

Bea

Iris

Edgar

Brawler Mitici

Mortis

Tara

Eugenio

Maxine

Mister P

Semino

Byron

Brawler Leggendari

Spike

Corvo

Leon

Sandy

Ambra

Brawler Cromatici

Gelindo

Energetik

Colette

Lou

Ringhio

Tra personaggi di Brawl Stars più amati non possiamo non citare, Sandy, Spike,, Shelly, Corvo, Penny e Energetik, oltre al nuovo arrivato Stu che ha già riscosso un notevole successo tra i giocatori di Brawl Stars.

