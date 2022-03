Brawl Stars: quante casse bisogna aprire per trovare un Brawler?

L'esperienza di gioco di Brawl Stars, titolo free-to-play per piattaforme mobile iOS e Android degli autori di Clash of Clans e Clash Royale, si focalizza intorno ai combattimenti tra i cosiddetti Brawler, ciascuno con le proprie abilità e caratteristiche, che possono essere utilizzati dai giocatori all'interno delle arene di Brawl Stars.

Risulta quindi importante possedere all’interno del proprio account quanti più Brawler possibili, soprattutto per avere maggiori opportunità e varietà di scelta in termini di abilità e caratteristiche in occasione di un combattimento. Per ampliare il proprio roster di personaggi all’interno del gioco avrete a disposizione due metodi principali: quello più semplice e diretto, ma anche più dispendioso, prevede l’acquisto tramite gemme, una valuta in-game che a sua volta può essere comprata spendendo denaro reale; il secondo metodo è quello di cercare i Brawler all’interno delle casse che guadagnerete come ricompensa al termine delle partite.

In quest’ultimo caso, tuttavia, non esiste la certezza di trovare un Brawler all’interno di una determinata cassa, né esiste un indicatore specificamente dedicato a questo. Tutto quello su cui potete fare riferimento è la percentuale di probabilità di trovare un Brawler in ogni baule, riportata all’interno del box informazioni che può essere visionato premendo l’icona della cassa stessa, la quale però è dinamica e dipende dal contenuto dei bauli aperti in precedenza, un particolare che rende praticamente impossibile stabilire con certezza in quali occasioni le casse dropperanno un personaggio.

Nonostante questo, tuttavia, esiste comunque un metodo per fare una stima approssimativa sfruttando proprio le probabilità di trovare un Brawler in una cassa di Brawl Stars: stiamo parlando della necessità di aprire una media di circa 40 bauli prima di ottenere un nuovo personaggio, una cifra piuttosto alta e che peraltro non si riferisce solamente ai Brawler leggendari, ma prende in considerazione qualsiasi tipo di rarità.

Sulla base di queste informazioni, per avere una stima del tempo che impiegherete a completare la vostra collezione di guerrieri virtuali vi rimandiamo alla lista completa di tutti i Brawler di Brawl Stars.