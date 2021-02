Brawl Stars: come ottenere gemme gratis nel gioco di Supercell

Il più recente mobile game sviluppato da Supercell, Brawl Stars, è molto seguito grazie alla sua peculiare proposta di gameplay, a metà tra un MOBA e un battle royale. Offre anche la possibilità di acquistare molti oggetti come skin, casse e altro tramite la valuta in-game, cioè le gemme. Come si fa a ottenerle gratuitamente?

Brawl Pass

Uno dei metodi migliori per accumulare gemme è aumentare il proprio livello del Brawl Pass. Si tratta di un sistema a livelli che garantisce ricompense man mano che si fa esperienza e si avanza; tra queste ricompense ci sono anche delle gemme, in gruppi da 10 o 20 al massimo. Per ottenerle non dovrete fare altro che giocare e salire di livello col vostro account gratuito: non c'è bisogno di acquistare la versione a pagamento del Brawl Pass, l'unica differenza infatti è che avendo quest'ultimo avrete accesso a più ricompense e in meno tempo. Ma dato che alla creazione di un account il gioco vi inserisce già in una Stagione, vi basterà completarla per ottenere circa 100 gemme, già di per sé un buon numero; ripetendo questa cosa per la Stagione successiva avrete sicuramente abbastanza gemme per sbloccare il vostro Brawl Pass gratuitamente (costa 169 gemme).

Se volete sapere esattamente a quale livello otterrete la ricompensa in gemme, cliccate sul riquadro Brawl Pass presente in basso a sinistra nel menu principale del gioco, aprendo così la schermata del Pass nel dettaglio.

Negozio e offerte

Il Negozio di Brawl Stars, accessibile dopo il tutorial iniziale tramite l'apposita schermata, si aggiorna costantemente proponendo skin, oggetti e casse solitamente in cambio di un certo quantitativo di gemme. A volte però, con un po' di fortuna, potreste trovare delle gemme da riscattare in modo completamente gratuito! Tenete d'occhio il Negozio quindi, soprattutto la sezione delle promozioni attive per 24 ore, dato che le gemme gratuite si trovano lì.

Casse Brawl

Tra le ricompense garantite dal Pass gratuito troverete, di tanto in tanto, anche le Casse Brawl. Anche se possono non sembrare una buona fonte di gemme, in realtà è possibile trovarle al loro interno: magari non al primo tentativo, ma accumulando e aprendo molte Casse Brawl potreste mettere da parte un buon gruzzolo di gemme.

Per ottenere casse ci sono tre modi: i livelli del Brawl Pass; le offerte giornaliere del negozio; il Cammino dei Trofei. Quest'ultimo consiste in una serie di trofei sbloccabili con le vittorie in gioco. Cercate di vincere più partite possibili per avere le ambite ricompense, che a volte saranno proprio delle Casse Brawl. In modo simile al Brawl Pass, anche nella schermata del Cammino dei Trofei potrete visualizzare in quale punto del percorso otterrete le ricompense che volete; vi basterà cliccare sull'icona del trofeo in alto a sinistra, nella schermata principale.

Questo è tutto su come ottenere gratuitamente gemme in Brawl Stars. Se volete qualche consiglio per iniziare a giocare, consultate pure la nostra guida con i trucchi per Brawl Stars.