Brawl Stars: come sapere quando troverai un brawler?

Durante le vostre partite nelle arene mobile di Brawl Stars sarete in grado di guadagnare premi e ricompense in base alle vostre performance il personaggio utilizzato. Tra queste ricompense figurano anche le casse, o bauli, che possono essere ottenute in alcune circostanze e offrono a loro volta premi misteriosi.

All’interno dei bauli di Brawl Stars è possibile trovare punti energia, monete, abilità stellari da assegnare ai personaggi, biglietti per eventi, gemme, raddoppia gettoni e brawler di tutte le rarità: rari, super rari, epici, mitici e leggendari. Ciascuna di queste ricompense è collegata ad una certa percentuale che ne indica la probabilità di essere trovata in seguito all’apertura di una cassa. I premi più difficili e meno probabili da ottenere sono, come facilmente prevedibile, i brawler, ovvero i personaggi che compongono il vostro roster: le percentuali di ritrovamento dei brawler, che sono in generale sempre molto scarse, diminuiscono progressivamente con l’aumento della rarità, quindi un personaggio leggendario sarà decine di volte più difficile da ottenere rispetto ad un brawler raro o epico.

Sebbene sia praticamente impossibile determinare ogni quante casse aperte riuscirete a trovare un nuovo brawler, di qualunque rarità esso sia, esistono dei piccoli escamotage per provare a capire a quanto ammontino le vostre possibilità di trovarne uno in uno specifico momento. Questo trucchetto si basa sul fatto che le percentuali che regolano la vostra probabilità di trovare un brawler in una cassa non sono fisse, ma variano in base al contenuto dei bauli che avete aperto in precedenza: ogni volta che troverete un personaggio, infatti, le probabilità di trovarne un altro nelle casse immediatamente successive caleranno a picco, mentre dopo aver aperto circa venti bauli senza aver trovato nemmeno un brawler le probabilità torneranno ad aumentare per le casse successive.



Ricordandovi il tempo passato dall’ultimo personaggio trovato all’interno di una cassa, e conoscendo le percentuali di default associate ad ogni ricompensa ottenibile da una determinata cassa - visionabili premendo sull’icona della cassa stessa - potrete quindi provare più o meno a prevedere quando potrebbe capitarvi di trovare un nuovo brawler. Chiaramente, questo metodo non è infallibile né tantomeno vi permetterà di indovinare esattamente quali casse conterranno un personaggio e quali no, ma è comunque un buon indicatore delle vostre probabilità di riuscita.



Ecco come ottenere gemme gratis per Brawl Stars!