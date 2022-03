Brawl Stars: quali sono e come si sbloccano le Abilità Stellari?

Tra i vari mezzi utili a difendersi presenti all’interno di Brawl Stars, quali i Gadget o i bonus extra forniti dall’equipaggiamento, troviamo le Abilità Stellari: potenti effetti bonus capaci di assicurare vantaggi concreti in ogni battaglia. Di base, ogni Brawler ne possiede un paio, ma come si sbloccano questi aiuti a dir poco impattanti?

In modo molto simile a quanto accade per i già citati Gadget, che possono essere ottenuti dopo aver raggiunto il livello 7, le Abilità Stellari si sbloccano a partire dal livello 9. Una volta superata tale soglia, infatti, gli utenti avranno la chance di trovare questi oggetti in ogni cassa brawl aperta nel videogioco. Per concludere in bellezza, ecco l’elenco di tutte le Abilità Stellari attualmente disponibili nel gioco di Supercell.

8-Bit

Potenziadanni potenziato : aumenta il raggio dei potenziamenti del 50% e potenzia i danni del 15%.

: aumenta il raggio dei potenziamenti del 50% e potenzia i danni del 15%. Plug-in: quando 8-BIT si trova vicino al Potenziadanni, si muove più velocemente.

Ambra

Fiamme incendiarie : Ambra può creare fino a due pozze di combustibile, che le permettono di ricaricare automaticamente la Super.

: Ambra può creare fino a due pozze di combustibile, che le permettono di ricaricare automaticamente la Super. Benzina sul Fuoco: quando si trova vicino a una delle sue pozze, Ambra ricarica la Fiammata del drago più velocemente.

Ash

Mazza rabbiosa : colpendo un avversario quando tutti gli attacchi normali sono carichi, Ash si infuria, facendo salire il suo indicatore della rabbia del 200%.

: colpendo un avversario quando tutti gli attacchi normali sono carichi, Ash si infuria, facendo salire il suo indicatore della rabbia del 200%. Scatto d’ira: la velocità di ricarica di Ash aumenta in base alla rabbia, fino a un massimo del 30%.

Barryl

Cerchi d’acciaio : dopo aver usato la Super, Barryl subisce meno danni per un paio di secondi.

: dopo aver usato la Super, Barryl subisce meno danni per un paio di secondi. Doppiette rapide: quando Barryl usa la super, raddoppia la velocità di ricarica della sua doppietta.

Bea

Seconda chance : il Megapungiglione riceve un potenziamento istantaneo, se il suo colpo precedente non è andato a segno.

: il Megapungiglione riceve un potenziamento istantaneo, se il suo colpo precedente non è andato a segno. Armatura dell’alveare: Bea subisce meno danni quando il Megapungiglione è carico al massimo.

Belle

Carica positiva : Belle subisce meno danni quando l’elettrocolpo va a segno.

: Belle subisce meno danni quando l’elettrocolpo va a segno. Stato di shock: gli avversari marcati dalla Super di Belle non posso ricaricare l’attacco per tre secondi.

Bibi

Fuori campo : quando l’indicatore del Fuori campo è carico, la velocità di movimento di Bibi aumenta del 12% .

: quando l’indicatore del Fuori campo è carico, la velocità di movimento di Bibi aumenta del 12% . Maga della difesa: quando l’indicatore del Fuori campo è carico, Bibi riduce qualsiasi danno subito.

Bo

Occhio d’aquila : la distanza da cui Bo avvista i nemici aumenta del 150%.

: la distanza da cui Bo avvista i nemici aumenta del 150%. Agguato: le trappole esplosive di Bo stordiscono i nemici per 2 secondi.

Bombardino

Toccasana : Bombardino recupera 400 PS per ogni attacco.

: Bombardino recupera 400 PS per ogni attacco. Cocktail micidiale: l’attacco di Bombardino causa più danni al secondo.

Brock

Razzi a volontà : pioggia esplosiva fa piovere un maggior numero di razzi.

: pioggia esplosiva fa piovere un maggior numero di razzi. Quarto potere: Brock può contare su quattro colpi invece di tre.

Bull

Furia : quando Bull ha meno del 60% dei suoi PS, ricarica più velocemente.

: quando Bull ha meno del 60% dei suoi PS, ricarica più velocemente. Tipo tosto: quando Bull ha meno del 40% dei suoi PS, Bull subisce meno danni.

Buzz

Torpedine tosta : la durata dello stordimento della Super di Buzz aumenta di mezzo secondo.

: la durata dello stordimento della Super di Buzz aumenta di mezzo secondo. Occhio aguzzo: l’area di ricarica della Super di Buzz aumenta del 33%.

Byron

Malessere : i nemici colpiti dalla Super di Byron riceveranno meno cure per 9 secondi.

: i nemici colpiti dalla Super di Byron riceveranno meno cure per 9 secondi. Iniezione: ogni 3.5 secondi, l’attacco di Byron trapassa i nemici colpiti.

Carl

Picconata turbo : la velocità con cui viene lanciata il piccone aumenta del 12%.

: la velocità con cui viene lanciata il piccone aumenta del 12%. Vortice protettivo: durante la Super, Carl riduce tutti i danni subiti.

Colette

Pressione fiscale : durante i suoi scatti, Colette trascina con sé i nemici colpiti.

: durante i suoi scatti, Colette trascina con sé i nemici colpiti. Scudo fiscale: con la Super, Colette ottiene uno scudo protettivo.

Colonnello Ringhio

Superiorità aerea : il carico lanciato con la Super include una bomba che infligge danni extra e distrugge le coperture.

: il carico lanciato con la Super include una bomba che infligge danni extra e distrugge le coperture. Promozione sul campo: ogni secondo, la salute massima dei brawler alleati presenti nel raggio d’azione aumenta di 30 punti.

Colt

Stivali aerodinamici : la velocità di movimento di Colt aumenta del 13%.

: la velocità di movimento di Colt aumenta del 13%. Magnum special: aumenta la portata dell’attacco di Colt e la velocità dei suoi proiettili.

Corvo

Supertossine : le tossine di Corvo riducono i danni dei nemici.

: le tossine di Corvo riducono i danni dei nemici. Corvo avvoltoio: Corvo infligge più danni ai nemici con meno di metà PS.

Dynamike

Salto esplosivo : Dynamike può sfruttare le proprie esplosioni per effettuare lunghi balzi.

: Dynamike può sfruttare le proprie esplosioni per effettuare lunghi balzi. Demolizione: la Super di Dynamike causa 1000 punti danno in più.

Edgar

Atterraggio violento : la Super di Edgar causa 1000 punti danno anche ai nemici vicini alla zona d’atterraggio.

: la Super di Edgar causa 1000 punti danno anche ai nemici vicini alla zona d’atterraggio. Botta di salute: Edgra recupera il 25% di PS in più dai colpi che mette a segno.

El Primo

El fuego : la Super di El Primo incendia i nemici, che subiscono 1200 danni nell’arco di 4 secondi.

: la Super di El Primo incendia i nemici, che subiscono 1200 danni nell’arco di 4 secondi. Sprint fiammante: dopo la Super, El Primo si muove più velocemente per un breve periodo di tempo.

Emz

Aria viziata : i nemici colpiti dai fumi tossici di Emz subiscono più danni.

: i nemici colpiti dai fumi tossici di Emz subiscono più danni. Hype: Emz si cura in base a quanti nemici colpisce con la sua Super.

Energetik

Massimo potenziale : i proiettili sparati con l’attacco base si dividono colpendo i muri.

: i proiettili sparati con l’attacco base si dividono colpendo i muri. Versione 2.0: Energetik mantiene il suo primo stadio di trasformazione per l’intero scontro.

Eugenio

Sbuffi magici : Eugenio cura continuamente gli alleati vicini.

: Eugenio cura continuamente gli alleati vicini. Ceffone magico: quando la Super è pronta all’uso, gli attacchi base di Eugenio sono più potenti.

Eve

Ordine innaturale: inverte l’ordine delle uova sparate dallo Sparauova.

Fang

Calci furiosi : sconfiggere un nemico con la Super ne resetta il cooldown.

: sconfiggere un nemico con la Super ne resetta il cooldown. Suole divine: una volta ogni 3 secondi, Fang para un colpo subito.

Frank

Furto energetico : dopo aver eliminato un nemico, Frank infligge più danni.

: dopo aver eliminato un nemico, Frank infligge più danni. Baluardo: i PS di Frank aumentano di 1300.

Gelindo

Raffica impetuosa : la Super di Gelindo paralizza i nemici che sbattono contro i muri.

: la Super di Gelindo paralizza i nemici che sbattono contro i muri. Inverno rigido: le palle di neve lanciate da Gelindo rallentano i nemici.

Griff

Tieni il resto : Griff lancia le monete più velocemente.

: Griff lancia le monete più velocemente. Tenacia negli affari: ogni 2 secondi, Griff recupera una parte della sua salute persa.

Grom

Ronda scatenata : quando la Super è pronta all’uso, Grom si muove più velocemente.

: quando la Super è pronta all’uso, Grom si muove più velocemente. Impatto extra: le scie causate dall’attacco base di Grom infliggono più danni.

Iris

Focus automatico : Bip causa più danni, in base alla distanza percorsa.

: Bip causa più danni, in base alla distanza percorsa. Acciaio temperato: durante la Super, Iris subisce l’80% di danni in meno.

Jacky

Pan per martello : quando subisce degli attacchi, Jacky restituisce una parte dei danni subiti.

: quando subisce degli attacchi, Jacky restituisce una parte dei danni subiti. Casco salva vita: Jacky subisce il 20% di danni in meno.

Jessie

Ricarica : quando Jessie spara alla sua torretta, la ripara.

: quando Jessie spara alla sua torretta, la ripara. Lattina energizzata: la torretta di Jessie spara sfere di energia, capaci di rimbalzare da un nemico all’altro.

Leon

Scie di fumo : durante la Super, Leon si muove più velocemente.

: durante la Super, Leon si muove più velocemente. Cura invisibile: durante la Super, Leon recupera 1000 PS al secondo.

Lola

Improvvisazione : l’ultima raffica di Lola infligge più danni.

: l’ultima raffica di Lola infligge più danni. Gioie e dolori: i proiettili dell’ego di Lola curano gli alleati sulla loro traiettoria.

Lou

Morsa del freddo : i nemici che entrano in contatto con la Super di Lou vengono congelati.

: i nemici che entrano in contatto con la Super di Lou vengono congelati. Ipotermia: i nemici congelati ricaricano più lentamente.

Maxine

Dinamo : Maxine ricarica la Super mentre si muove.

: Maxine ricarica la Super mentre si muove. Ricarica lampo: aumenta la velocità di ricarica durante il movimento.

Meg

Campo di forza : quando il suo mecha viene distrutto, Meg riceve uno scudo.

: quando il suo mecha viene distrutto, Meg riceve uno scudo. Regalo d’addio: prima di morire, il mecha esplode infiggendo 1500 punti danno ai nemici intorno a lui.

Mister P

Chili in eccesso : i danni causati dalle valigie di Mister P aumentano nel tempo.

: i danni causati dalle valigie di Mister P aumentano nel tempo. Porte girevoli: potenzia tutti gli assistenti robotici di Mister P.

Mortis

Tetro raccolto : i nemici caduti permettono a Mortis di recuperare 1000 PS.

: i nemici caduti permettono a Mortis di recuperare 1000 PS. Turboscatto: velocizza l’attivazione dello scatto di Mortis.

Nita

Telesoccorso : quando l’orso colpisce un nemico, Nita recupera PS, e viceversa.

: quando l’orso colpisce un nemico, Nita recupera PS, e viceversa. Corso di sberle: aumenta la velocità d’attacco dell’orso.

Pam

Abbraccio materno : colpendo con la Sparascarti, Pam recupera PS e cura gli alleati vicini.

: colpendo con la Sparascarti, Pam recupera PS e cura gli alleati vicini. Vendetta materna: la torretta guaritrice infigge anche danni ai nemici.

Penny

Vendetta esplosiva : quando distrutto, il mortaio di spara bombe verso i nemici più vicini.

: quando distrutto, il mortaio di spara bombe verso i nemici più vicini. Bombe incendiarie: le bombe lanciate dal mortaio di Penny incendiano il terreno.

Piper

Imboscata : quando si trova in un cespuglio, Piper infligge più danni ai nemici distanti.

: quando si trova in un cespuglio, Piper infligge più danni ai nemici distanti. In forma: ogni colpo a segno aumenta la velocità di ricarica.

Pocho

Musicoterapia : gli attacchi di Pocho curano gli alleati colpiti.

: gli attacchi di Pocho curano gli alleati colpiti. Riff aggressivo: la Super di Pocho infligge 1000 punti danno ai nemici.

Rosa

Erborista : quando si trova nei cespugli, Rosa recupera PS.

: quando si trova nei cespugli, Rosa recupera PS. Ganci spinosi: durante la Super, i pugni di Rosa infliggono più danni.

Sandy

Tempesta violenta : la Tempesta di sabbia infligge anche danni nel tempo ai nemici.

: la Tempesta di sabbia infligge anche danni nel tempo ai nemici. Venti benefici: la Tempesta di sabbia cura Sandy e gli alleati al suo interno.

Semino

Germogli potenziati : ogni 5 secondi, il Germoglio esplosivo ha una portata maggiore.

: ogni 5 secondi, il Germoglio esplosivo ha una portata maggiore. Fotosintesi: nei cespugli, Semino ottiene uno scudo che riduce i danni subiti.

Shelly

Shock al piombo : i Superpallettoni di Shelli rallentano i nemici.

: i Superpallettoni di Shelli rallentano i nemici. Cerotti: ogni 15 secondi, quando i suoi PS sono inferiori al 40%, Shelly ne recupera immediatamente 2000.

Spike

Fertilizzante : durante la sua Super, rimanendo nell’area d’effetto, Spike recupera PS.

: durante la sua Super, rimanendo nell’area d’effetto, Spike recupera PS. Spine flessibili: gli aghi sparati dalla bomba di Spike assumono una traiettoria curva.

Squeak

Reazione a catena : i danni della bomba aumentano in base al numero di nemici colpiti.

: i danni della bomba aumentano in base al numero di nemici colpiti. Superappiccicume: le esplosioni secondarie della Super di Squeak rallentano i nemici.

Stecca

Megarimbalzo : il primo rimbalzo potenzia i proiettili di Stecca.

: il primo rimbalzo potenzia i proiettili di Stecca. Robofuga: quando i PS di Stecca sono inferiori al 40%, la sua velocità di movimento aumenta.

Stu

Attrito zero : la distanza percorsa dalla Super aumenta del 71%.

: la distanza percorsa dalla Super aumenta del 71%. Sgommata rigenerante: usando la Super, Stu recupera PS.

Tara

Portale nero : la Super di Tara evoca una sua copia oscura, capace di attaccare i nemici.

: la Super di Tara evoca una sua copia oscura, capace di attaccare i nemici. Tarapeuta: la Super evoca un’altra copia oscura, capace di curare Tara e i suoi alleati.

Tick

Ripristino : mentre non sta attaccando né subendo danni, Tick rigenera più PS nel tempo.

: mentre non sta attaccando né subendo danni, Tick rigenera più PS nel tempo. Ricarica automaticka: aumenta la velocità di ricarica del 9%.

