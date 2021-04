Brawl Stars: come si fa a shoppare nel negozio del gioco di Supercell?

Come ormai accade con ogni videogioco di tipo free-to-play, soprattutto se disponibile per dispositivi mobile e basato su una modalità multigiocatore, anche Brawl Stars possiede un negozio interno.

Tramite il negozio dell'applicazione potete spendere quantità più o meno ingenti di denaro reale per acquistare diversi tipi di oggetti extra, tra cui gemme, nuovi brawler di Brawl Stars, casse di ricompense, monete, skin e altro ancora. In particolare, acquistando la giusta quantità di gemme, sarete poi in grado di spenderle per ottenere alcuni degli oggetti elencati in precedenza. In particolare, acquistando una quantità sufficiente di gemme per Brawl Stars e monete sarete poi in grado di sbloccare altri oggetti presenti nel negozio spendendo direttamente quelle, oltre a poter sbloccare i livelli premium del Battle Pass del gioco, attraverso il quale potrete ottenere ulteriori ricompense semplicemente aumentando di livello.

Per poter effettuare gli acquisti in-game su Brawl Stars aprite il menu principale del gioco e dirigetevi all'interno della schermata dedicata al negozio. Qui troverete tutte le opzioni di acquisto di oggetti estetici, gemme, monete e casse, oltre ad una sezione dedicata alle offerte speciali a tempo limitato. Una volta che avrete deciso che cosa intendete acquistare, selezionatelo e comparirà una schermata di pop-up dedicata alla fase di pagamento. Attraverso questa schermata potrete vedere un riepilogo delle informazioni della transazione, oltre a poter scegliere se utilizzare uno dei metodi di pagamento già associati al vostro account Google o Apple, oppure se utilizzarne uno diverso. Nel secondo caso dovrete semplicemente inserire i dati della vostra carta di credito, carta prepagata oppure conto PayPal, e successivamente confermare l'operazione. L'oggetto acquistato verrà immediatamente aggiunto all'inventario del vostro account.