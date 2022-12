Brawl Stars conquista il mondo esport occidentale: boom appassionati nel 2022

Il gaming mobile non è la scelta prediletta dai videogiocatori occidentali; in Italia, anzi, viene spesso snobbato o criticato da una fetta del pubblico. Se si osserva però lo scenario competitivo internazionale, è un segmento di mercato che sta crescendo esponenzialmente, e lo dimostra anche la scena esport di Brawl Stars.

Il titolo di casa Supercell ha difatti visto recentemente le finali mondiali a Disneyland Paris, vinte poi dall'organizzazione giapponese ZETA DIVISION ma cruciali in quanto hanno infranto i record di spettatori precedenti. Questo è stato il primo evento ufficiale del gioco gestito da Supercell con un pubblico dal vivo dopo la pandemia, i cui biglietti sono andati sold-out nelle prime cinque ore di disponibilità.

Tra colori vivaci, estetica cartoon e partite al cardiopalma, Brawl Stars ha conquistato i fan nella Disney Events Arena e creato un senso di comunità importante, essenziale per il futuro della scena esport: “Il nostro obiettivo è sviluppare un modello di eSport sostenibile per Brawl Stars che ci duri anni e anni e anni. Sappiamo che i giochi possono avere 10 anni e avere successo. Abbiamo la stessa ambizione con Brawl Stars. Quindi cosa dobbiamo fare per assicurarci di avere un ecosistema che funzioni affinché i nostri giocatori, la comunità e le organizzazioni siano ancora rilevanti tra 10 anni? Questa è una risposta”, ha dichiarato Frank Keienburg, Game Lead di Supercell per Brawl Stars, a Esports Insider.

La volontà di proporre competizioni differenti e spettacoli unici è evidente, per distinguersi da titani del gaming competitivo come CS:GO e League of Legends, ma anche per mostrare ciò che l’esport mobile può offrire ai fan. In questo Brawl Stars eccelle, grazie a numerosi tornei organizzati da promoter di terze parti per coinvolgere giovani, aspiranti giocatori semi-professionisti e indirizzarli verso le competizioni più seguite al mondo: “Il nostro intero programma di esport è strutturato in modo tale da cercare di vedere come un giocatore passa da giocatore occasionale a giocatore impegnato", ha affermato Keienburg.

In Italia, ad esempio, lo scorso agosto i Reply Totem hanno vinto la Brawl Stars Snapdragon Challenge sul palcoscenico della Gamescom.