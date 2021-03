Brawl Stars: quanto costa un Brawler Leggendario?

Brawl Stars, il gioco per mobile sviluppato da Supercell, consente di scegliere tra più di 20 personaggi, detti Brawler, da usare per dominare sul campo di battaglia. I Brawler sono divisi per categorie in base alla loro rarità, che rappresenta la loro potenza ed efficacia: quelli Leggendari sono i più rari.

Ma come si fa a ottenerli, e che differenza c'è rispetto agli altri Brawler? Il motivo per cui vorreste avere un Brawler Leggendario è il vantaggio che questo tipo di personaggio dà durante una partita di Brawl Stars: oggi lottatore ha infatti statistiche uniche di Salute (che indica quanto resiste agli attacchi nemici), Attacco e Super (che rappresentano il suo potenziale offensivo); nel caso dei Leggendari, queste statistiche sono notevolmente maggiori rispetto a quelle dei Brawler di altre categorie, cosa che li rende decisamente più pericolosi e competitivi una volta in campo.

Inoltre, dal momento che sono già così forti, i Brawler Leggendari sono i personaggi migliori da potenziare con i gettoni stella e i punti energia.

Quanto costa un Brawler Leggendario

Il modo più rapido per avere un Brawler Leggendario è utilizzare il sistema di micro-transazioni interno del gioco, cioè spendere la valuta virtuale (le gemme) per comprarne uno. Considerando che un Brawler Leggendario, normalmente, costa 700 gemme, e che il taglio che più si avvicina a quella somma è di 950 gemme per 55€, questa è la cifra che dovreste sborsare per ottenerne uno.

Per fortuna il gioco consente di acquisire gemme grazie al Brawl Pass, il pass stagionale, che contiene diverse ricompense anche per chi gioca free-to-play; inoltre, è possibile trovare di tanto in tanto delle offerte interessanti nel Negozio del gioco, grazie alle quali potrete acquistare Casse Brawl a prezzi scontati che, con un po' di fortuna, conterranno un Brawler Leggendario.

Ricordiamo anche la presenza dei Pacchetti Offerta Speciale, che compaiono solo ai livelli 5, 15, 25, 35, 50, 75, 100 e 125 del giocatore e consentono di ottenere delle Casse Brawl a prezzo ridotto.

Si possono ottenere Brawler Leggendari gratis?

La risposta è si, grazie al Cammino dei Trofei! Si tratta di un altro modo per accumulare le Casse Brawl, questa volta in modo gratuito: infatti, semplicemente disputando partite a Brawl Stars (anche senza vincerle necessariamente), il gioco vi ricompenserà con dei Trofei che servono per sbloccare le ricompense sul Cammino dei Trofei, tra le quali figurano anche diverse Casse brawl. Per visualizzare quanti trofei vi mancano prima della prossima Cassa, fate tap sul nome del vostro personaggio e consultate la pagina "Cammino dei Trofei".

Non vi resta altro da fare, quindi, che giocare e trovare quelle Casse per ottenere un Brawler Leggendario! Se volete dare un'occhiata per farvi un'idea migliore, ecco una lista di tutti i Brawler di Brawl Stars.