Brawl Stars esiste anche su PlayStation 4 e PC?

L'ultimo gioco sviluppato da SuperCell, gli autori dei super successi commerciali Clash of Clans e Clash Royale, è un videogioco free-to-play appartenente al genere dei battle royale, per certi versi molto diverso dai i precedenti prodotti della compagnia ma che mantiene comunque similitudini con essi soprattutto per quanto riguarda il negozio di Brawl Stars.

Lo scopo del gioco è quindi quello di muovere uno dei molti personaggi di Brawl Stars all'interno di un'arena, cercando di sconfiggere tutti gli avversari fino a rimanere gli unici ancora in piedi. Meccaniche di gameplay di questo genere sembrerebbero sposarsi alla perfezione con una distribuzione del gioco su larghissima scala, considerato anche il clamoroso successo di pubblico che il genere dei battle royale sta ricevendo incessantemente da alcuni anni a questa parte, quando esplosero i fenomeni Player Unknown Battlegrounds e Fornite.

Nonostante si possa quindi essere facilmente portati a pensare di poter trovare e scaricare Brawl Stars dagli store digitali di console e PC, allo stato attuale delle cose il titolo di SuperCell è disponibile per il download gratuito solamente su dispositivi con sistema operativo Android oppure iOS ufficiali. Gli stessi sviluppatori hanno infatti precisato, con una nota risalente all'estate del 2020, che utilizzare il gioco su qualunque tipo di emulatore o software di terze parti non supportato ufficialmente - per tentare di eseguire il prodotto su altre piattaforme - potrebbe costare una sospensione o addirittura il ban definitivo del proprio account. Di conseguenza, non potrete utilizzare Brawl Stars né su alcuna console né su PC.

Naturalmente, la situazione riportata fa riferimento solamente allo stato attuale delle cose, ma niente esclude a priori che in futuro non possa essere pubblicata una versione del gioco per console o PC.