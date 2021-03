Brawl Stars è un gioco morto oppure è ancora popolare?

Brawl Stars, l'ultima produzione mobile di Supercell, famosa per aver sviluppato anche Clash of Clans e Clash Royale, fin dalla sua prima pubblicazione nel 2017 ha avuto un enorme successo di pubblico, spinta anche dall'enorme fama dei suoi due "fratelli maggiori".

Ad ormai quasi quattro anni di distanza dalla sua prima pubblicazione sugli store digitali dei dispositivi Android e iOS, Brawl Stars ha ricevuto numerosi aggiornamenti ed espansioni alla formula di base, tra cui spiccano le aggiunte di nuovi brawler in Brawl Stars che i giocatori possono utilizzare per scendere in battaglia. Da non sottovalutare in questo senso è anche la recentissima modifica al sistema di matchmaking e classificazione con l'introduzione della denominazione Sfavorito in Brawl Stars, la quale rende più equa l'assegnazione dei trofei in seguito ad una partita tre contro tre.

Grazie a questo continuo supporto da parte degli sviluppatori, e ad una formula di base ben strutturata e supportata da un buon gameplay, Brawl Stars è riuscito con il tempo a conquistarsi una grossa fetta di pubblico all'interno dell'affollatissimo mercato dei videogiochi mobile, totalizzando l'enorme cifra di centinaia di milioni di download complessivi, rappresentando così l'ennesimo successo degli autori dei due fenomeni Clash of Clans e Clash Royale. A distanza di quattro anni dal lancio il gioco è ancora oggi tutt'altro che morto, ma anzi è ancora giocato da milioni di giocatori in tutto il mondo, e non sarà quindi un problema per nuovi e vecchi giocatori trovare compagni e avversari per le proprie partite.