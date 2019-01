Brawl Stars Guida: 10 strategie avanzate per vincere

Dopo avervi proposto la Guida introduttiva di Brawl Stars, di seguito vi daremo alcuni consigli avanzati per migliorare le vostre abilità nel nuovo gioco degli autori di Clash Royale. Ecco 10 strategie da padroneggiare per avere la meglio sugli avversari e vincere le partite.

Nascondino

Quando vi trovate dietro a un riparo con i nemici nelle vicinanze, provate a uscire rapidamente allo scoperto e a tornare dietro il muro prima che l'avversario possa colpirvi. Spesso gli altri giocatori proveranno a spararvi, mandando diversi colpi a vuoto. In questo modo potrete far scaricare le loro munizioni, e al tempo stesso recuperare le vostre mentre li aggirate per coglierli di sorpresa. Una strategia che potrà venirvi in soccorso anche quando avrete bisogno di ripristinare la vostra salute.

Spara e indietreggia

Sparare mentre si indietreggia è una buona tecnica per colpire gli avversari e al tempo stesso evitare i proiettili dei nemici. In genere l'avversario tenderà a venirvi incontro, finendo per subire i vostri colpi nella maggior parte dei casi. Sebbene brawler come Bo o Leon possano risultare più efficaci negli scontri ravvicinati, ci sono alcune situazioni in cui questa strategia può rivelarsi efficace anche con loro. Ad esempio, in un match di Leon vs Leon o Bo vs Bo, il giocatore che sta inseguendo subirà più danni di quello che sta indietreggiando.

Danza

Per alcuni personaggi che sparano raffiche di proiettili come Colt, Leon, Ricochet e Pam, la "danza" è un'importante tecnica da padroneggiare per aumentare la quantità di danni inflitti agli avversari. Questa strategia consiste nel seguire i movimenti degli avversari in modo che la maggior parte dei vostri proiettili vadano a segno. Potete sfruttarla per colpire gli avversari, oppure per spingerli verso una direzione specifica.

Sbircia e spara

Per i brawler che attaccano con una rapida animazione come Neta, Jesse e Brock, sbirciare da dietro gli angoli è un modo molto efficace per infliggere danni senza subirne a propria volta. Sporgetevi rapidamente da un muro, sparate un colpo e poi nascondetevi di nuovo prima che il nemico possa colpirvi. Riuscendo a padroneggiare questa strategia, potrete evitare molti danni e al tempo stesso cogliere di sorpresa gli avversari.

Allontana il nemico

Il miglior modo per allontanare un nemico è quello di procurargli continuamente una piccola quantità di danni, proibendogli di recuperare la salute. In questo modo potrete mettere gli avversari fuori gioco, costringendoli a fuggire e ad abbandonare la zona calda del campo di battaglia. Una tecnica molto utile per aiutare la propria squadra a respirare e a recuperare secondi preziosi, stemperando la pressione esercitata dai nemici.

Superiorità numerica

Nelle partite più impegnative è fondamentale ricorrere alla superiorità numerica, soprattutto contro gli avversari più ostici. Cercate di bloccare il nemico in un angolo, oppure di sparargli da più direzioni insieme ai vostri compagni di squadra, in modo da accerchiarlo con il fuoco incrociato. Traete vantaggio da queste situazioni per mettere fuori gioco gli avversari e approfittare della superiorità numerica.

Accerchiamento

Nelle partite 3v3 potrete provare a schiacciare gli avversari verso la loro area di spawn, così da controllare in disinvoltura il resto della mappa. Il team work sarà di fondamentale importanza per mettere a punto questa strategia. Procedete sempre con attenzione, dato che la minima distrazione può consentire agli avversari di mettere fuori gioco uno dei vostri compagni di squadra e ribaltare la situazione.

Imboscata

Tendere un'imboscata al nemico rimane un'ottima strategia per coglierlo di sorpresa e infliggerli una grande quantità di danni. Il modo migliore per farlo è quello di indietreggiare verso un cespuglio in cui è nascosto un vostro compagno di squadra, dando l'impressione di voler fuggire dallo scontro per recuperare la salute. Nella maggior parte dei casi gli avversari vi seguiranno, e ad attenderli ci sarà una (s)gradita sorpresa.

Effetto sorpresa

Anche senza pianificare un'imboscata, nascondersi tra i cespugli rimane un ottimo modo per sbucare di sorpresa e colpire gli avversari alle spalle. Se la squadra nemica è riuscita a individuare la vostra posizione, costringetela a trattenervi o a indietreggiare finché non saranno in grado di affrontarvi. Se i nemici non stanno prestando attenzione, ci sono buone probabilità di prenderli alla sprovvista e bloccarli in un angolo.

Movimento imprevedibile

Se volete evitare i colpi sparati dagli avversari, imparate a muovervi in modo imprevedibile sul campo di battaglia, per esempio camminando a zig-zag o eseguendo improvvisi cambi di direzione. Dato che gli avversari più ostici tenderanno ad adottare questa strategia, imparate a leggere i loro movimenti a vostra volta, cercando di anticiparli con successo.

Se avete bisogno di altri consigli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Guida sui migliori personaggi di Brawl Stars da usare nella modalità Ricercati.