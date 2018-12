Brawl Stars Guida: come salire di livello velocemente

Salire di livello in Brawl Stars è di fondamentale importanza per partecipare a nuovi eventi e ottenere ricompense inedite nel nuovo gioco degli autori di Clash of Clans e Clash Royale. In questa mini-guida vi spiegheremo come livellare nel modo più rapido possibile.

In Brawl Stars ci sono due gradi di progressione di cui tener conto. In primo luogo c'è il nostro livello di base da aumentare con i punti esperienza. Questi punti possono essere ottenuti completando le battaglie, così da salire di livello e ottenere in ricompensa altri Token.

Oltre al livello base i giocatori hanno anche un grado Brawler che viene misurato usando la Trophy Road. Questa è una classifica completamente diversa che ci permette di "salire di livello" guadagnando più trofei. A turno acquisiremo nuovi premi ogni volta che raggiungeremo un traguardo, sbloccando per esempio nuovi eventi, modalità di gioco inedite e persino nuovi personaggi.

Se volete salire di livello velocemente, allora dovrete concentrarvi sul completare quante più battaglie possibili. Vincere le partite e classificarvi come il miglior giocatore della partita, in particolare, vi consentirà di ottenere ulteriori punti esperienza bonus. Questo è il modo migliore per salire di livello velocemente.

Se invece volete aumentare rapidamente il vostro grado Brawler, competere in eventi come Showdown, Daily e Special Event sarà un ottimo modo per aumentare il vostro bagaglio di trofei. Potete aumentare la quantità di trofei guadagnati usando nuovi Brawler, dato che questi avranno una minor probabilità di perdere trofei quando perdete le partite.

Voi avete iniziato a giocare da poco a Brawl Stars? Con l'occasione ricordiamo che scaricando il gioco e collegando il proprio Supercell ID si riceve in regalo il personaggio Barley e una skin speciale da Mago.