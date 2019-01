Brawl Stars Guida: come vincere nella modalità Showdown

Dopo avervi spiegato come salire di livello in Brawl Stars, in questa mini-guida vi daremo qualche consiglio per vincere in Showdown, la modalità in stile Battle Royale del nuovo gioco mobile degli autori di Clash Royale.

In Showdown 10 combattenti si scontrano con l'obiettivo di sopravvivere. L'ultimo a rimanere in piedi vince la partita: di seguito vi diamo alcuni suggerimenti utili per riuscire nell'impresa.

Scegliere il combattente giusto

Brawl Stars mette a disposizione un roster ricco e variegato di personaggi. Scegliere il combattente giusto giocherà un ruolo ancora più importante nella modalità Showdown, dove dovrete cavarvela solo con le vostre forze. Per iniziare vi consigliamo di utilizzare El Primo o il Toro, dal momento che entrambi offrono un ottimo ventaglio di abilità da sfruttare nel corso delle partite. Oltre a questo, i due lottatori sono molto efficaci nell'1 contro 1 grazie alla loro velocità di attacco, un asso nella manica da non sottovalutare nella maggior parte dei combattimenti.

Leggere la mappa

Proprio come si farebbe in qualsiasi MOBA, sfruttare il terreno da gioco a proprio vantaggio è una strategia fondamentale nei match di Showdown. Nascondersi dietro le rocce, o anche dirigersi verso l'erba alta per sfuggire alla linea di tiro, può essere un ottimo modo per assicurarsi di rimanere in vita più a lungo. Allo stesso modo, tenete sempre presente come il campo di battaglia possa essere sfruttato dagli avversari, evitando eventuali imboscate.

Nube Velenosa

Durante le partite di Showdown la nube velenosa si restringerà continuamente, rendendo l'area esplorabile sempre più piccola. Usate questa meccanica a vostro vantaggio per contrastare l'avanzata dei nemici. Mettergli il veleno contro la schiena li costringerà a dirigersi verso di voi, rendendoli vulnerabili ai vostri attacchi.

Power-Up

Mentre non state saccheggiando armature e armi in Showdown, sarete in grado di mettere le mani su alcuni piccoli power-up che possono cambiare le sorti del match. Tenete sempre gli occhi aperti e raccogliete questi oggetti, assicurandovi di sfruttarli a vostro vantaggio nel momento più opportuno. Oltre a farne uso, potete anche aspettare che gli altri si muovano verso di essi, così da sorprenderli alle spalle.