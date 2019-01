Brawl Stars: i migliori personaggi da usare nella modalità Sopravvivenza

Dopo avervi dato qualche consiglio per vincere nella modalità Sopravvivenza di Brawl Stars, di seguito vi indicheremo i migliori personaggi da utilizzare in questa game mode ispirata ai Battle Royale, così da trovare quelli più adatti al vostro stile di gioco.

Nita

Se preferite giocare in prima linea, vi consigliamo di prendere confidenza con i movimenti e gli attacchi di Nita. Grazie alla sua abilità unica di evocare un orso sul campo di battaglia, inoltre, potrete contare su un supporto extra di notevole utilità nel corso dei combattimenti. L'ideale per tirarsi fuori dai guai in una situazione critica. L'altro lato della medaglia è che l'attacco a corto raggio di questo personaggio può rappresentare un limite, dal momento che vi costringerà a mantenervi esposti al nemico per la maggior parte del tempo.

Pocho

La modalità Sopravvivenza può essere affrontata da soli o insieme a un amico. In quest'ultimo caso il gioco di squadra non guasta mai, e cosa c'è di più utile di un guaritore? Utilizzando Pocho (o in alternativa Pam) potrete curare il vostro compagno per salvarlo da morte certa, facendogli recuperare punti vita preziosi. Se invece giocate da soli, vi raccomandiamo di usare gli altri personaggi, dato che in questo caso l'abilità del guaritore non vi servirà più a niente.

Colt

Colt è il personaggio opposto di Nita, pensato appositamente per attaccare dalla distanza. Le sue mitragliatrici potranno danneggiare i nemici, distruggere gli ostacoli e aprire un varco da attraversare sulla mappa. Il suo limite consiste nei pochi punti vita a disposizione, caratteristica che vi costringerà a usarlo con la dovuta cautela. Vi consigliamo di allenarvi con i lanci dalla distanza, imparando a padroneggiarne le traiettorie.

El Primo

Chiudiamo la lista con El Primo (o in alternativa Bull), brawler che si presenta a tutti gli effetti come un tank, il personaggio ideale per chi preferisce un approccio diretto ai combattimenti. Con questa tipologia di combattente potrete tuffarvi nel cuore dell'azione sfruttando la vostra potenza fisica, ma prestando attenzione alle altre minacce circostanti.