Brawl Stars: perchè non funziona e come aggiornare il gioco di Supercell?

Brawl Stars è uno dei giochi mobile più popolari degli ultimi anni, scaricato da decine di migliaia di persone e molto famoso in tutto il mondo. A volte capita però che Brawl Stars si blocchi o non funzioni correttamente, cosa fare in questi casi?

Iniziamo precisando che la maggior parte dei problemi di Brawl Stars sono dovuti ai mancati aggiornamenti dell’applicazione, in alcuni casi possono verificarsi problemi di server con Brawl Stars e in queste circostante possiamo solo aspettare l’intervento di Supercell, per quanto riguarda invece crash del gioco, blocchi o riavvii improvvisi la soluzione definitiva risiede quasi sempre nell’aggiornamento dell’applicazione.

Brawl Stars non funziona? Niente panico, provate ad aggiornare l’applicazione passando da App Store e Google Play, assicuratevi di avere abbastanza spazio libero su telefono o tablet per procedere con l’operazione. Ricordatevi di tenere sempre aggiornato il gioco, gli update non includono solo nuovi contenuti come personaggi extra ma spesso correggono anche bug e risolvono i principali problemi di Brawl Stars segnalati dai giocatori.

Non avete accesso al Play Store dal vostro smartphone? Allora potete scaricare gratis l’APK di Brawl Stars (vi basterà cercare su Google Brawl Stars APK per trovare rapidamente il file) e aggiornare il gioco direttamente dal file sorgente, avendo l’accortezza di disinstallare prima la vecchia versione dal vostro telefono o tablet e procedere poi con l'avvio del file APK che darà il via al processo di installazione.