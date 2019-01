Brawl Stars: i personaggi migliori da usare nella modalità Rapina

Nella modalità Rapina di Brawl Stars bisogna raggiungere la cassaforte nemica, distruggerla e assicurarsi che l'obiettivo venga completato senza che gli avversari annientino il nostro caveau. Di seguito vi indicheremo i personaggi migliori da usare in questa modalità.

Shelly

Shelly è uno dei primi personaggi con cui inizieremo a giocare, un brawler abbastanza semplice da padroneggiare che può rivelarsi molo utile in Rapina grazie all'abilità speciale che consente di respingere i nemici e abbattere ogni ostacolo. Il suo fucile a pompa sarà in grado di infliggere notevoli danni da distanza ravvicinata, ma occhio ai suoi punti vita ridotti: evitate di gettarvi nella mischia senza la dovuta cautela.

Bombardino

Nelle mani giuste Bombardino può rivelarsi un personaggio fondamentale nelle partite di Rapina. I suoi colpi possono scavalcare gli ostacoli creando una nube tossica, ma per utilizzarli con efficacia sarà necessario fare un po' di pratica, imparando a prevedere il movimento dei nemici. La sua abilità speciale procura danni ad area, l'ideale per distruggere la cassa mentre si cerca di respingere i nemici nei dintorni.

Brock

Anche Brock è un personaggio molto efficace in Rapina che richiede un po' di pratica. Il suo lanciarazzi può infliggere molti danni a distanza, a patto di indovinare la traiettoria e il movimento degli avversari. La sua abilità speciale è in grado di colpire un'intera area e danneggiare tutti i nemici nei dintorni, l'ideale per liberarsi la strada verso la cassaforte dell'altra squadra. Ricordate che i missili di Brock sono lenti, e che per questa ragione non si prestano agli attacchi rapidi.

El Primo

Se vi trovate a vostro agio con i tank, allora la vostra scelta non può che ricadere su El Primo. Questo brawler può incassare molti danni e infliggerne altrettanti con i suoi attacchi brutali, presentandosi come il personaggio ideale da usare in prima linea. La sua ultimate, inoltre, è in grado di distruggere i muri che proteggono la cassaforte nemica. Il difetto di questo personaggio consiste nella portata ridotta dei suoi attacchi: potrete colpire soltanto gli avversari nelle immediate vicinanze.

