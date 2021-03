Brawl Stars: quando esce Stu, il nuovo brawler del gioco Supercell?

Quando esce Stu in Brawl Stars? Sono in molti a chiederselo dopo che Supercell ha annunciato un nuovo brawler durante l'ultima puntata dello show Brawl Talk andata in onda il 6 marzo. Stu ha subito conquistato tutti, ma quando esce esattamente in Brawl Stars? Proviamo a capirlo insieme.

Gli sviluppatori non hanno fatto chiarezza sull'argomento, confermando che Stu farà parte dell'aggiornamento di marzo di Brawl Stars, ancora privo di una data di uscita ma disponibile probabilmente da mercoledì 10 marzo. Stu potrà essere sbloccato ottenendo 10.000 Coppe nel Cammino dei Trofei, traguardo certamente non semplicissimo ma sicuramente alla portata dei giocatori più bravi di Brawl Stars.

Ma chi è Stu? Stu è un robottino con una ruota al posto delle gambe e dotato di un solo grande occhio, un personaggio estremamente carismatico e che non ha faticato a conquistare la community di Brawl Stars sin dalla prima apparizione.

Non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Supercell riguardo l'arrivo di questo brawler, in ogni caso come detto tenete gli occhi aperti nella giornata di mercoledì 10 marzo. Nel frattempo vi rimandiamo alle nostre guide per scoprire come sapere quando trovare un brawler in Brawl Stars e scoprire come ottenere gemme gratis in Brawl Stars.