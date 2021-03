Brawl Stars: si può regalare un brawler ad un amico?

Una delle parti più divertenti e coinvolgenti dell’esperienza di gioco con Brawl Stars, battle royale per dispositivi mobile Android e iOS, è sicuramente la possibilità di giocare insieme ad uno o più amici in partite multigiocatore competitive, affrontando tutti insieme gruppi ugualmente numerosi di avversari.

Nel caso in cui uno dei vostri amici sia un grande appassionato dell’ultimo prodotto di SuperCell potreste voler valutare la possibilità di regalargli uno dei tanti Brawler che possono essere acquistati tramite il negozio oppure ottenuti attraverso le casse di ricompense, in modo tale da fargli un gradito regalo e migliorare contemporaneamente la sua esperienza di gioco, espandendo il suo roster di personaggi giocabili e quindi anche le possibilità di gioco.

Purtroppo, allo stato attuale delle cose Brawl Stars non prevede alcun sistema interno per poter regalare oggetti, gemme o quant’altro direttamente dal vostro profilo a quello di un altro giocatore, né tantomeno esiste un sistema di acquisto da remoto integrato all’interno del negozio del gioco. L’unico escamotage che potete utilizzare per regalare un brawler ad un amico, quindi, è quello che prevede di effettuare l’acquisto direttamente dall’interno del negozio collegato al suo account di gioco personale utilizzando uno dei vostri sistemi di pagamento.

Per saperne di più sui personaggi del gioco ecco la lista di tutti i brawler di Brawl Stars.