Brawl Stars, Reply Totem vincono anche a Valencia: occhi puntati a Tokyo

Ancora una volta i Reply Totem si confermano una delle organizzazioni esport italiane da seguire maggiormente: dopo la vittoria del torneo Brawl Stars Snapdragon Challenge Finals, tenutosi a Colonia nel contesto della Gamescom, i Reply Totem vincono al DreamHack di Valencia e firmano il bis in Europa.

Dopo il grande successo dello scorso agosto in Germania, nella cornice spagnola la squadra si aggiudica le Brawl Stars Snapdragon Challenge Finals superando SK Gaming, Chasmac Gaming e Tribe. La vittoria non è arrivata così facilmente, dato che i neroverdi hanno dovuto riprendersi ripercorrendo il Loser Bracket per arrivare alla gran finale. Il percorso ha visto dunque la sconfitta prima con i Chasmac Gaming, e poi una serie di battaglie decise velocemente contro Tribe Gaming (3-1), Chasmac Gaming (3-0) e SK Gaming in finale, vinta sempre con 3 match a 0.

In questo modo i Reply Totem ribadiscono la loro superiorità in Europa, ponendosi al primo posto della leaderboard del Vecchio Continente e qualificandosi allo Snapdragon Mobile Masters di Tokyo, evento che si terrà il prossimo maggio e vedrà la squadra sfidare alcune delle migliori squadre a livello globale.

Fabio Cucciari, CEO di Reply Totem, ha dichiarato: “È stato fatto un grandissimo lavoro da parte dei nostri ragazzi, non era affatto semplice. Abbiamo offerto una prova di grande carattere. La reazione è arrivata al momento giusto. Nonostante le tante vittorie, vogliamo ancora essere protagonisti su Brawl Stars. Non vogliamo assolutamente fermarci”.

Parlando sempre del titolo per mobile firmato Supercell, il 2022 è stato eccezionale per Brawl Stars.