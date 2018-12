Brawl Stars: skin da Mago gratis per Barley collegando il Supercell ID

Brawl Stars, il nuovo gioco di Supercell (creatori di Clash of Clans, Clash Royale e Boom Beach) è disponibile solo da un mese sui dispositivi mobili Android e iOS, ma ha già fatto registrare ottimi risultati.

Per incentivare altri giocatori ad unirsi, Supercell ha lanciato un nuova iniziativa. Tutti coloro che scaricheranno il gioco e collegheranno il proprio Supercell ID riceveranno in regalo il personaggio Barley e una skin speciale da Mago. Potete ammirare il Brawler con indosso questo esclusivo costume nel trailer allegato in cima a questa notizia.

In Brawl Stars i giocatori sono chiamati a scegliere uno tra i tanti Brawler disponibili e combattere in numerose modalità di vario genere che durano 3 minuti. Tra di esse figurano:

Arraffagemme (3vs3): una battaglia a squadre dove la strategia è tutto. Raccogli e proteggi almeno 10 gemme per vincere, ma occhio: se ti eliminano, le gemme saranno preda facile per il nemico;

Sopravvivenza (singolo/in coppia): una battle royale dove conta solo sopravvivere e raccogliere potenziamenti per il tuo brawler. Lotta come un lupo solitario o in squadra con un amico e sopravvivi fino alla fine nella battle royale più spietata che ci sia;

Chi vince prende tutto! - Ricercati (3vs3): dà la caccia agli avversari per collezionare stelle, ma vedi di non farti eliminare. La squadra con più stelle alla fine del match vince;

Rapina (3vs3): difendi la cassaforte della squadra e fai a pezzi quella degli avversari;

Footbrawl (3vs3): mostra a tutti le tue abilità calcistiche e segna due gol prima dell'altra squadra.

Giocando è possibile sbloccare nuovi Brawler dotati di abilità differenti, che possono essere potenziati con punti energia oppure sbloccando nuove skin. Brawl Stars può essere scaricato gratuitamente da Google Play e Apple App Store.