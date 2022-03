Quanti e quali sono i brawler di Brawl Stars? Lista personaggi aggiornata 2022

Per quanto sui generis ed edulcorato in alcune delle sue meccaniche, Brawl Stars rientra a pieno titolo nella schiera dei videogiochi MOBA (a tal proposito, ecco cosa si intende con il termine MOBA), caratterizzati da scontri PvP e un folto roster di personaggi. Ma quanti sono i Brawler di Brawl Stars?

A quasi quattro anni dall’uscita il numero di lottatori presenti in Brawl Stars supera le cinquanta unità, ognuna delle quali risulta totalmente unica sia per design che set di mosse. Gli autori hanno dato enorme varietà al loro roster in modo da venire incontro ai gusti e le esigenze di ogni giocatore. Nel caso voleste conoscere i Brawler del gioco targato Supercell, ecco un elenco che li comprende tutti quanti.

8-Bit Ambra Ash Barryl Bea Belle Bibi Bo Bombardino Brock Bull Buzz Byron Carl Colette Colonnello Ringhio Colt Corvo Dynamike Edgar El Primo Emz Energetik Eugenio Eve Fang Frank Gelindo Griff Grom Iris Jacky Jessie Leon Lola Lou Maxine Meg Mister P Mortis Nita Pam Penny Piper Pocho Rosa Sandy Semino Shelly Spike Squeak Stecca Stu Tara Tick

In conclusione, nel caso foste indecisi riguardo al personaggio che meglio si adatterebbe alle vostre abilità, ricordiamo che il gioco offre la chance di testare gratuitamente ogni Brawler presente al suo interno. Per farlo, partendo dalla lobby, vi basterà accedere all’elenco dei Brawler tappando sul personaggio al centro dello schermo, così da selezionare chiunque vi interessi e premere il tasto Prova nell’angolo inferiore sinistro.

