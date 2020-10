Brawlhalla si aggiorna: arrivano Michonne, Rick e Daryl di  The Walking Dead

Ubisoft annuncia che Michonne, Rick Grimes e Daryl Dixon della serie TV The Walking Dead saranno disponibili dal 14 ottobre in Brawlhalla come parte di uno speciale evento crossover realizzato in collaborazione con AMC.

Con il loro arrivo in Brawlhalla il 14 ottobre, inizierà anche uno speciale evento di gioco che includerà una nuova modalità in cui i giocatori e i loro amici dovranno combattere per respingere ondate infinite di erranti il più a lungo possibile. L’evento di gioco includerà anche una nuova mappa, basata sulla prigione dei superstiti delle stagioni 3 e 4 di The Walking Dead, oltre a un novo podio e un nuovo effetto KO. Michonne sarà un epico crossover per Koji, Rick Grimes per Barraza e Daryl Dixon per Ember.

Brawlhalla è disponibile come gioco free to play gratis su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android con supporto per il multiplayer cross-platform. Il gioco include un roster composto da oltre 50 personaggi tra cui mascotte Ubisoft ed eroi di serie TV, film, anime, cartoni e fumetti.

