Brawlhalla arriva su Nintendo Switch e Xbox One a novembre

Ubisoft ha annunciato che Brawlhalla, il suo gioco di combattimento free-to-play con più di 15 milioni di giocatori su PC e sistemi di intrattenimento PlayStation 4, sarà disponibile per Xbox One e Nintendo Switch dal 6 Novembre.

Odino, Re degli Dei, ha creato un paradiso per guerrieri e lo ha chiamato Valhalla. Sotto il suo comando le Valchirie, bellissime dee della guerra, hanno perlustrato l'universo alla ricerca dei più valorosi guerrieri per aprire loro le porte del paradiso. Con grande sorpresa di Odino, le Valchirie hanno trovato non solo vichinghi, ma guerrieri leggendari di ogni tipo, e presto è costretto ad accogliere pirati, cowboy, guerrieri mongoli, amazzoni, persino mostri e alieni.

In attesa di Ragnarok i guerrieri si annoiano. Una battaglia senza fine imperversa fuori dalla Grande Sala e Asgard è stata ridotta in mille pezzi più e più volte. Odino, strappandosi i capelli in un ultimo momento di disperazione, organizza il grande torneo. Ora i migliori guerrieri di ogni tempo e luogo combattono per diventare campioni, mentre le Valchirie si avventurano costantemente in lungo e in largo per cercare i guerrieri che conquisteranno la gloria in Brawlhalla.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimento free-to-play che permette ai giocatori di combattere per la gloria nelle sale di Valhalla. Già disponibile su PlayStation 4 e Steam, uscirà su Xbox One e Nintendo Switch il 6 novembre. Con la possibilità di scegliere tra oltre 40 personaggi unici, i giocatori possono cimentarsi in modalità giocatore singolo, in modalità cooperativa, così come in gare online e locali. Il terzo campionato mondiale di Brawlhalla si svolgerà al Dreamhack di Atlanta, dal 16 al 18 novembre.