Brawlhalla, si avvicina una sorpresa gratis per i fan: SpongeBob arriverà a novembre

Gli ultimi mesi sono stati importanti per il grande progetto Free To Play ideato da Ubisoft: dopo che Ezio ed Eivor di Assassin's Creed si sono uniti allo scontro su Brawlhalla, il titolo sviluppato dai ragazzi di Blue Mammoth Games si appresta ad accogliere un'ulteriore sorpresa per i fan: Brawlhalla dà il benvenuto a SpongeBob ed i suoi amici.

I campionati mondiali di Brawlhalla hanno portato importanti notizie per gli utenti appassionati al mondo del picchiaduro bidimensionale: SpongeBob, Patrick e Sandy scenderanno in campo nelle prossime settimane, dando il via ad una nuova collaborazione che, dopo l'arrivo di Simon Belmont e Alucard con Brawlhalla x Castlevania, segnerà un'altra tappa fondamentale nel supporto post-lancio del gioco.

Quando arriverà la nuova collaborazione? Tenetevi forte, perché manca davvero poco: Brawlhalla x SpongeBob sarà disponibile dal 29 novembre 2023. Preparate il vostro controller e la vostra periferica da gioco, perché sta per giungere il momento di sbaragliare i propri nemici vestendo i panni dell'iconica mascotte animata e del simbolo della città sottomarina di Bikini Bottom. Pronti alla grande novità? Il 29 novembre è dietro l'angolo; mancano poco più di tre settimane al fatidico giorno, e Brawlhalla è più pronto che mai ad accogliere i tre nuovi combattenti nel roster dei personaggi.