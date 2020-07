Brawlhalla Mobile: svelata in video la versione iOS e Android con supporto al Cross-Play

Durante l'evento Ubisoft Forward che ha svelato la data d'uscita di Watch Dogs Legion, gli autori di Blue Mammoth Games hanno presentato la versione mobile di Brawlhalla per sistemi iOS e Android.

In questa sua nuova edizione, Brawlhalla comprenderà tutti i contenuti delle versioni "maggiori" per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ivi compresi gli oltre 50 personaggi del roster e tutti gli aggiornamenti che hanno contribuito ad ampliare l'offerta di gioco del picchiaduro.

La trasposizione mobile di Brawlhalla, naturalmente, porterà i ragazzi di Blue Mammoth a rivedere i comandi per adattarli al nuovo contesto: anche per questo, il titolo vanterà un'ampia personalizzazione nella mappatura dei controlli su touchscreen e dei singoli elementi che compongono l'interfaccia.

La versione per sistemi mobile iOS e Android di Brawlhalla sarà disponibile su App Store e Google Play a partire dal 6 agosto di quest'anno. Sin dal lancio, il titolo vanterà il supporto pieno al Cross-Play e permetterà ai nuovi giocatori di unirsi agli oltre 40 milioni di appassionati che si stanno già cimentando con il frizzante picchiaduro brawler di Ubisoft su PC e console.